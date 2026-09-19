Wellness Week, gli eventi promossi da AUSL Romagna dal 22 al 30 settembre per favorire stili di vita sani e attivi

Promuovere salute, movimento e stili di vita sani: in questo senso è impegnata Ausl Romagna in occasione della 11ª edizione della Wellness Week, dal 22 al 30 settembre, organizzata da Wellness Foundation e Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna.

L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Settimana Europea dello Sport e propone una full immersion di sport, fitness e benessere, con l’obiettivo di ispirare persone di tutte le età ad adottare uno stile di vita più sano e attivo.

Le evidenze scientifiche, infatti, confermano in modo sempre più chiaro il ruolo centrale dell’attività fisica nella prevenzione e nella tutela della salute. Tuttavia, in Italia, ancora 6 persone su 10 non raggiungono i livelli di movimento raccomandati dall’OMS. A questo dato si aggiunge un significativo divario di genere nella pratica sportiva: secondo ISTAT 2025, praticano regolarmente sport il 43,6% degli uomini contro il 34,2% delle donne, una differenza spesso legata a barriere culturali e sociali che influenzano accesso e continuità della pratica.

In questo contesto, l’edizione 2026 pone un’attenzione particolare al tema dell’accesso e della partecipazione femminile all’attività fisica, considerati elementi strategici per la salute, la prevenzione e l’equità sociale. La Wellness Week diventa un’occasione per promuovere il ruolo dell’esercizio fisico nella salute delle donne, approfondire i temi della motivazione e dell’inclusione nello sport e contribuire alla riduzione del divario di genere, rimuovendo le barriere culturali e strutturali che ancora oggi limitano una piena partecipazione.

LE INIZIATIVE NEL RAVENNATE

Mercoledì 23 settembre a Ravenna, alle ore 16, “Passi insieme: operatori e cittadini in cammino”: camminata aperta ai dipendenti, ai familiari, ai cittadini del territorio, con partenza dal CMP (lato ospedale).

Venerdì 25 settembre a Lugo, alle ore 16, ‘Il cuore delle donne e l’attività fisica’: evento informativo per imparare a conoscere i benefici dell’attività fisica sulla salute cardiovascolare delle donne di tutte le età alla Sala Estense della Rocca.

Sabato 26 settembre a Lugo, alle ore 9.30, “Camminata del Cuore” aperta a dipendenti, familiari, cittadini del territorio, con partenza da ingresso Padiglione E ospedale Umberto I.

Lunedì 28 settembre a Ravenna, alle ore 14.30, incontro dal titolo ‘Ruolo dell’esercizio fisico nella prevenzione e cura delle patologie croniche’ alla Sala Cicci Longo (Oncologia 2° piano ospedale).

Martedì 29 settembre a Faenza, alle ore 9.30, ‘Genitori… In cammino!’: iniziativa per donne in gravidanza e neo genitori al Parco Bucci.

Mercoledì 30 settembre a Ravenna, dalle ore 14.30 alle 17.30, Corso di formazione gratuita per diventare conduttori di gruppi di cammino per la salute dedicato ai Caregiver (Sala Vanna Vanni – CMP).

LE INIZIATIVE NEL FORLIVESE

Martedì 22 settembre a Forlì “Promozione della salute si presenta”, dalle ore 15.45 alle 17.45, al Centro per le Famiglie (via Tina Gori 58).

Mercoledì 23 settembre a Forlì, alle ore 17.15, “Passi insieme: Operatori e cittadini in cammino”: camminata aperta ai dipendenti, ai familiari, ai cittadini del territorio con partenza da ingresso padiglione Morgagni dell’ospedale.

Martedì 29 settembre a Forlì, alle ore 16.30, evento ‘Pavimento pelvico senza stress’ al Parco Dragoni (ingresso via Pratella). In caso di maltempo l’iniziativa si terrà in un’aula del Centro di Formazione di Ausl Romagna, in via Pratella 10.

LE INIZIATIVE NEL CESENATE

Martedì 22 settembre a Cesena, alle ore 10, al Centro per le famiglie (via Ancona 310) “Passo dopo passo”, gruppo di cammino per donne in gravidanza e neogenitori.

Mercoledì 23 settembre a Cesena, alle ore 15, “Passi insieme: operatori e cittadini in cammino”: camminata aperta ai dipendenti, ai familiari, ai cittadini del territorio con partenza da ingresso Ospedale Bufalini.

Sabato 26 settembre a Cesena, alle ore 10, Wellness bimbi e sani stili di apprendimento alla Biblioteca Malatestiana: incontro informativo dedicato alle famiglie con bambini di età 0-6 anni per sensibilizzare sugli effetti negativi prodotti dall’esposizione massiccia e precoce ai dispositivi digitali e per proporre alternative sane, come l’uso della lettura dialogica. A seguire un’attività ludico-interattiva genitori e bambini per condividere un momento di lettura insieme. Saranno presenti mediatori linguistici per consentire anche alle famiglie straniere di scoprire i benefici della lettura di albi illustrati nella loro lingua originale. Info e prenotazioni: tel. 0547 394074-394276-394263.

LE INIZIATIVE NEL RIMINESE

Mercoledì 23 settembre a Rimini, alle ore 17, ‘Mindfulness’, all’Aula Michelangelo dell’ospedale Infermi: un’occasione per conoscere i principi di base della pratica e sperimentare semplici esercizi di consapevolezza corporea, respirazione e presenza mentale.

Mercoledì 23 settembre a Cattolica, alle ore 17, “Passi Insieme: operatori e cittadini in cammino”: camminata aperta ai dipendenti, ai familiari, ai cittadini del territorio con partenza da Piazza della Repubblica 18 (ufficio postale).

Giovedì 24 settembre a Rimini, alle ore 16, ‘Mamme in cammino: dalla gravidanza ai primi mesi’: camminata dedicata alle donne in gravidanza e alle neomamme pensata per promuovere il movimento e il benessere durante la gravidanza e nei primi mesi dopo la nascita, con ritrovo all’ingresso del Consultorio (viale XXIII Settembre 1845 n.120).

Giovedì 24 settembre a Santarcangelo, alle ore 17, “Passi Insieme: operatori e cittadini in cammino”: camminata aperta ai dipendenti, ai familiari, ai cittadini del territorio con partenza da ingresso ospedale Franchini.

Giovedì 24 settembre a Riccione, alle ore 17, nella sala conferenze del Palazzo del Turismo (Piazzale Ceccarini 11), “Da fermi non si cambia – Storie di salute ritrovata”: evento che prevede l’illustrazione di una serie di esperienze reali, testimonianze e conoscenze scientifiche per scoprire come movimento e attività fisica strutturata possono mantenere, proteggere e far crescere la salute ritrovata.

Giovedì 24 settembre a Novafeltria, alle ore 17.30, ‘Cambiare passo. Corpo, movimento e nuovi equilibri’: camminata intergenerazionale e inclusiva per unire bambini, giovani, adulti e anziani e promuovere salute, inclusione e socialità, con partenza alla Casa della Comunità Alta Valmarecchia (Spazio Giovani, Via XXIV Maggio 174).

Lunedì 28 settembre a Rimini, alle ore 17, “Passi Insieme: operatori e cittadini in cammino”: camminata aperta ai dipendenti, ai familiari, ai cittadini del territorio con partenza da ingresso ospedale Infermi.

Martedì 29 settembre a Bellaria, alle ore 17, “Passi Insieme: operatori e cittadini in cammino”: camminata aperta ai dipendenti, ai familiari, ai cittadini del territorio con partenza da CAU (Piazza del Popolo).

Martedì 29 settembre a Riccione, alle ore 14, ‘Gesti di benessere. Gesti di salute’: flash mob inserito nel progetto ‘Attiviamoci! Brevi pratiche di quotidianità per stare bene’ all’ospedale Ceccarini (ingresso via Frosinone 1).

Martedì 29 settembre a Rimini, alle ore 17, ‘Movimento al centro, benessere per tutti! Women in Motion’ a Rimini Terme (Viale Principe di Piemonte 56, Miramare).

Mercoledì 30 settembre a Santarcangelo, alle ore 16, ‘A passo gentile: ben-essere nei cambiamenti di vita’: laboratorio diffuso di pratiche gentili alla Piazza della Salute della Casa della Comunità (Via Pedrignone 3, ingresso ospedale).