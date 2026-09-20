A quarant’anni dalla morte, tre mostre tra Bagnacavallo, Lugo e San Potito ricordano Giulio Avveduti

Paesaggio sanpotitese

A quarant’anni dalla scomparsa di Giulio Avveduti, San Potito di Lugo rende omaggio al pittore con un percorso espositivo in tre tappe che attraverserà Bagnacavallo, Lugo e il suo paese natale. “Il viaggio pittorico di Giulio Avveduti” è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’Associazione Amici di San Potito: fatti – personaggi – tradizioni A.P.S., che prenderà il via mercoledì 23 settembre e si concluderà l’8 novembre.

Nato a San Potito nel 1889 e morto a Lugo nel 1986, Avveduti è ricordato come interprete del naturalismo romagnolo e della sua terra. La particolarità dell’esposizione risiede anche nella provenienza delle opere: molte delle tele sono infatti conservate nelle case delle famiglie del paese, che hanno scelto di metterle temporaneamente a disposizione per consentire al pubblico di riscoprirle. Ritratti, nature morte e paesaggi ricostruiranno così il rapporto del pittore con le persone e i luoghi che ne hanno accompagnato la vita e l’attività artistica.

La prima tappa a Bagnacavallo

Il percorso comincerà dal 23 al 29 settembre a Bagnacavallo, nell’ambito della Festa di San Michele. La sala della Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai ospiterà “Il ritratto nel segno del maestro”, una selezione dedicata ai ritratti familiari di Avveduti.

La scelta del luogo mette in relazione la dimensione privata degli affetti rappresentati nelle tele con la storia di uno spazio legato alla solidarietà e alla vita della comunità. L’inaugurazione è prevista mercoledì 23 settembre alle 20.30.

Da Lugo a San Potito

La seconda tappa, dall’8 al 18 ottobre, porterà invece le opere a Lugo, nella nuova sede dell’azienda C.M. srl, in via Fermi 40. “La natura dipinta e… lo scenario ritrovato” metterà a confronto due mondi apparentemente distanti: quello della produzione e della lavorazione della materia e quello dei paesaggi e della natura rappresentati dal pittore. L’apertura della mostra è fissata per l’8 ottobre alle 18.30.

Il viaggio si concluderà là dove Avveduti era nato. Il 7 e l’8 novembre, nella sala Nilde Guerra della Parrocchia di San Potito di Lugo, in via San Potito 42, sarà allestita “Il cuore di una comunità: la processione di San Potito”.

Al centro dell’ultima tappa ci sarà il dipinto nel quale Avveduti rappresentò la processione del paese, opera scelta per raccontare il legame con la comunità di origine e con la sua dimensione religiosa e popolare. L’inaugurazione è in programma sabato 7 novembre alle 16.