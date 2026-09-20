Diramazione D14, chiusure tra Ravenna e l’A14: lavori a Fornace Zarattini, Lugo e Cotignola

Autostrade per l’Italia annuncia tre notti di modifiche alla circolazione lungo la D14 Diramazione per Ravenna, dove tra lunedì 21 e sabato 26 settembre sono previste diverse chiusure per lavori di manutenzione e attività di ispezione. Gli interventi interesseranno in particolare i tratti e gli svincoli di Fornace Zarattini, Lugo e Cotignola, con percorsi alternativi differenti anche in base alla tipologia dei veicoli.

Le prime limitazioni scatteranno nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre, dalle 21 alle 5, quando per lavori di manutenzione degli impianti idraulici sarà chiuso il tratto tra Fornace Zarattini e l’allacciamento con la SS16 Adriatica in direzione Ravenna città. Nelle stesse fasce orarie lo svincolo di Fornace Zarattini sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ravenna.

Per aggirare la chiusura, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore alle 5 tonnellate dovranno uscire obbligatoriamente a Fornace Zarattini e potranno proseguire lungo SS253 e SS16 Adriatica, rientrando allo svincolo Quadrifoglio. I mezzi con massa superiore alle 5 tonnellate potranno invece anticipare l’uscita a Bagnacavallo e percorrere SP8, SS253-via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP25 e SS16 Adriatica, per poi entrare allo svincolo Quadrifoglio. Per la chiusura dello svincolo di Fornace Zarattini viene indicato come alternativa quello di Bagnacavallo.

Sempre dalle 21 di lunedì 21 alle 5 di martedì 22 settembre, questa volta per la manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà inoltre chiuso il tratto della D14 tra Lugo e l’allacciamento con l’A14 Bologna-Taranto, in direzione dell’autostrada. Saranno quindi chiusi in entrata verso l’A14 gli svincoli di Lugo e Cotignola e, per chi arriva da Ravenna, non sarà possibile utilizzare l’uscita di Cotignola.

Dopo l’uscita obbligatoria a Lugo, il percorso alternativo indicato passa attraverso SP95, via Madonna di Genova, SP7, via Pana, SP72 e via San Silvestro, con successivo ingresso in A14 alla stazione di Faenza.

Un’ulteriore modifica è prevista dalle 21 di martedì 22 alle 5 di mercoledì 23 settembre. Per consentire l’ispezione di un cavalcavia sarà chiuso lo svincolo di Lugo in uscita per chi proviene da Ravenna. In questo caso l’alternativa consigliata è l’uscita di Cotignola.