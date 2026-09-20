Dalla Romagna a Marzabotto per dire no alla guerra: a Fusignano il racconto della marcia del 1961

Novanta chilometri percorsi a piedi in tre giorni, da Fusignano a Marzabotto, per manifestare contro la guerra in uno dei momenti di maggiore tensione internazionale. Quella grande mobilitazione dell’ottobre 1961, alla quale parteciparono centinaia di romagnoli, sarà al centro della serata in programma martedì 22 settembre alle 21 all’auditorium Corelli di Fusignano.

Attraverso immagini, testimonianze e documenti sarà ricostruita la storia della marcia, organizzata poche settimane dopo la Perugia-Assisi e nata nel clima della Guerra Fredda. Centinaia di persone partirono dalla Romagna per raggiungere a piedi Marzabotto, scelta come meta per il forte valore simbolico legato all’eccidio del 1944 e alla volontà di unire il messaggio pacifista alla memoria delle atrocità commesse dal nazifascismo.

A condurre la serata sarà Laura Orlandini. Durante l’incontro sarà possibile visitare anche la mostra fotografico-documentale dedicata alla stessa marcia del 1961, allestita negli spazi dell’auditorium Corelli.

L’esposizione è curata da Eloisa Betti e Laura Orlandini, con il progetto grafico di Carloalberto Canobbi e il sostegno delle sedi territoriali Spi-Cgil delle province di Ravenna e Bologna, dello Spi-Cgil regionale, dei Comuni di Fusignano e Marzabotto e del Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto.