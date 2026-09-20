Daniele Silvestri premiato a Prospettiva Dante: parole, musica e il mestiere di scrivere canzoni

Daniele Silvestri ha portato musica e parole sul palco di Prospettiva Dante, trasformando uno degli appuntamenti più attesi del festival in un dialogo sulla scrittura, sull’ispirazione e sul mestiere dell’artista. Molto partecipata la serata di ieri, sabato 19 settembre, che ha visto il cantautore protagonista a Ravenna in occasione del Premio Musica e Parole, assegnatogli nell’ambito della manifestazione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con la direzione scientifica dell’Accademia della Crusca.

Un incontro che non si è limitato a ripercorrere una carriera costruita attraverso canzoni capaci di raccontare con ironia, sensibilità e impegno il Paese e le persone che lo abitano. Silvestri ha aperto al pubblico il proprio laboratorio creativo, parlando di come nasce una canzone, del processo di composizione, dell’ispirazione e dei momenti nei quali le parole sembrano arrivare con maggiore facilità.

E in un festival dedicato a Dante, il confronto non poteva che passare anche attraverso la costruzione del verso. Silvestri si è soffermato sul rapporto tra parole e ritmo, su decasillabi ed endecasillabi, rime e metriche, intrecciando il mestiere del cantautore con una riflessione più ampia sulla lingua e sulle possibilità offerte dalla scrittura.

Dal processo creativo il dialogo si è allargato al significato stesso di fare musica oggi. Silvestri ha parlato di impegno e lavoro, del rapporto tra ispirazione e disciplina e di cosa voglia dire essere un artista nel presente, andando oltre l’immagine romantica della canzone che nasce improvvisamente per raccontare anche il lavoro che precede e accompagna la creazione.

A dare corpo alle parole è stata naturalmente la musica. Nel corso della serata Silvestri si è alternato alla chitarra e al pianoforte, regalando al pubblico alcuni dei brani più conosciuti del suo repertorio. Tra questi Occhi da orientale e A bocca chiusa, in un incontro che ha continuamente alternato racconto ed esecuzione dal vivo.