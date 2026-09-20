Edera Boxing Gym, ridotti gli orari al Pala Costa: 45 agonisti costretti ad allenarsi anche all’aperto

Sono circa 45, tra agonisti e preagonisti, gli atleti dell’Edera Boxing Gym Ravenna che dal 16 settembre avrebbero a disposizione soltanto un’ora per allenarsi nella sala boxe del Pala Costa, dopo la mancata conferma delle fasce utilizzate dalla società da oltre vent’anni. Una disponibilità che, secondo l’Edera, non sarebbe sufficiente per garantire una preparazione adeguata e avrebbe già costretto parte del gruppo a spostare gli allenamenti all’aperto, nel campo dell’ippodromo.

La società ravennate conta complessivamente circa 150 tesserati. Fino alla scorsa stagione, il lunedì e il mercoledì gli agonisti si sarebbero allenati al Pala Costa dalle 18 alle 19.30; con la nuova assegnazione, invece, quella fascia non sarebbe stata riconfermata e l’unico spazio rimasto disponibile sarebbe quello dalle 17.30 alle 18.30. Nelle stesse giornate, però, l’Edera avrebbe già un corso amatoriale dalle 17 alle 18, con una parziale sovrapposizione dei due gruppi.

La società sostiene di essere stata disponibile fin dall’inizio a riorganizzare l’attività, ma considera insufficiente il tempo concesso per un gruppo agonistico così numeroso. «Eravamo comunque disposti a organizzarci diversamente – spiegano dalla società – ma un’ora per allenare circa 45 ragazzi è davvero troppo poco. Un agonista deve fare riscaldamento, tecnica, sacco, guanti, sparring e preparazione specifica».

La richiesta avanzata dall’Edera non sarebbe stata quella di riavere integralmente il precedente orario fino alle 19.30. La società avrebbe proposto un compromesso, chiedendo di poter utilizzare la sala dalle 17.30 alle 19, quindi per appena mezz’ora in più rispetto alla fascia attualmente disponibile. Un margine che consentirebbe anche agli atleti impegnati con il lavoro, e in grado di raggiungere il Pala Costa soltanto intorno alle 18.30, di svolgere almeno una parte della preparazione.

L’Edera riconosce comunque una propria leggerezza nella fase iniziale della procedura per l’assegnazione degli spazi. «Probabilmente abbiamo affrontato il bando con troppa leggerezza perché, dopo oltre vent’anni, eravamo convinti che quelle ore ci sarebbero state riconfermate».

Una volta conosciuta la nuova distribuzione degli orari, la società riferisce di essersi rivolta al Comune per rappresentare le proprie esigenze, facendo presente il numero complessivo dei tesserati, la consistenza del settore agonistico e i risultati ottenuti negli ultimi anni. A Stefano Savini, dell’Ufficio Sport del Comune, sarebbe stato inoltre consegnato un documento con il riepilogo dei risultati raggiunti dall’Edera dal 2020 a oggi.

Secondo quanto dichiarato dalla società, durante un incontro dell’8 settembre, al quale avrebbero partecipato Savini e una rappresentante della Segreteria del Sindaco, sarebbe stata avanzata la richiesta di prolungare fino alle 19 la disponibilità della sala. «Ci era stato detto che avrebbero verificato e ci avrebbero fatto sapere. Da allora abbiamo inviato anche dei solleciti, ma ad oggi non abbiamo ancora ricevuto un riscontro definitivo».

Nel frattempo, dal 16 settembre, parte della preparazione sarebbe stata trasferita nel campo dell’ippodromo. Una soluzione che permetterebbe di svolgere il lavoro atletico, ma non quello specifico necessario ai pugili. «Fuori possiamo fare corsa e preparazione atletica, ma non abbiamo né ring né sacchi. E con l’arrivo dell’autunno anche allenarsi all’aperto diventerà sempre più difficile».

La questione degli spazi si porrebbe inoltre a poche settimane dai primi impegni degli atleti. Il 3 ottobre l’Edera ha già organizzato un evento nel Bolognese nel quale dovrebbero essere impegnati diversi suoi pugili, mentre sei atleti starebbero preparando il Campionato Nazionale ASI Boxe del 17 ottobre a Bologna. «Abbiamo ragazzi che devono combattere tra poche settimane. Non possiamo prepararli soltanto correndo all’aperto: servono ring, sacchi, sparring e soprattutto tempo sufficiente per lavorare».