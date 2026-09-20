Filatelia e collezionismo, buona partecipazione a Ravenna per la 29ª edizione del GIFRA

Francobolli, monete, banconote, cartoline e documenti di storia postale hanno richiamato collezionisti e appassionati alla 29ª edizione del GIFRA – Giornate Filateliche Ravennati, che si è svolta sabato 19 settembre negli spazi della Parrocchia di Santa Maria del Torrione a Ravenna. L’appuntamento, organizzato dal Circolo Filatelico Numismatico “Dante Alighieri” di Ravenna insieme al Circolo Filatelico Numismatico “Vincenzo Monti” di Alfonsine, ha registrato una buona partecipazione.

Nel corso della giornata il pubblico ha potuto incontrare espositori e commercianti e curiosare tra materiali dedicati alla filatelia, alla numismatica e più in generale al collezionismo. Un’occasione anche per confrontarsi tra appassionati e approfondire interessi legati alla storia postale.

Tra le presenze che hanno caratterizzato questa edizione anche Poste Italiane, con un desk filatelico e uno speciale annullo realizzato per il GIFRA, e il perito numismatico Giovanni Gaudenzi.

La 29ª edizione ha avuto inoltre un tema strettamente legato alla storia di Ravenna: la manifestazione è stata dedicata ai 1500 anni dalla morte di Teodorico il Grande, figura che ha lasciato una profonda impronta nel patrimonio storico e culturale della città.