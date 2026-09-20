Fusignani (PRI): “Crisi del Mar Rosso: sul Porto di Ravenna serve una visione comune a tutta la Romagna”

“L’allarme lanciato dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Francesco Benevolo, sulle ricadute che le crisi del Mar Rosso e del Mar Nero rischiano di produrre su un quarto dei traffici dello scalo ravennate, impone una riflessione politica immediata. Come Repubblicani condividiamo le preoccupazioni del Presidente Benevolo, consapevoli che il Porto di Ravenna non è una semplice infrastruttura locale, ma l’articolazione strategica principale per lo sviluppo economico e occupazionale dell’intera Romagna e dell’intero sistema produttivo del Nord-Est.

L’attuale fase d’incertezza sulle rotte orientali, sull’approvvigionamento delle materie prime e sui costi energetici richiede, infatti, un salto di qualità nella governance territoriale, pensando sempre in un’ottica di area vasta. In questo senso, come partito apprezziamo il lavoro che il Sindaco Alessandro Barattoni sta portando avanti sia sul Porto, sia per la visione messa in campo con il Sindaco di Forlì sulla questione dell’Aeroporto di Forlì, dimostrando un approccio capace di superare i campanilismi nell’interesse della crescita della comunità.

Come Repubblicani auspichiamo che la medesima visione integrata, che ha visto Ravenna e Forlì collaborare sul fronte aeroportuale, possa vedere il coinvolgimento attivo di tutti i Sindaci romagnoli per quel che riguarda il Porto di Ravenna, affinché lo scalo venga percepito e sostenuto da ogni amministrazione locale come la porta marittima di tutta la Romagna verso i mercati globali.

Per contrastare l’aumento dei tempi e dei costi di navigazione dovuto alle rotte geografiche alternative, riteniamo fondamentale agire su due fronti prioritari: da un lato l’immediata operatività di tutte le leve economiche e semplificative della Zona Logistica Semplificata (ZLS) regionale, indispensabile per dare respiro alle imprese manifatturiere che utilizzano lo scalo; dall’altro l’istituzione di un Tavolo di Governance Romagnolo della Logistica, in grado di unire Comuni, AdSP e categorie economiche in una regia comune sui flussi di fornitura.

Il PRI continuerà a battersi affinché il Porto di Ravenna rimanga il motore propulsore della crescita della Romagna e del Paese”.