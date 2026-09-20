Historic Minardi Day, dieci anni di passione: a Imola il motorsport celebra la sua storia

Dieci edizioni e una crescita che sembra non volersi arrestare. L’Historic Minardi Day sabato 19 e domenica 20 settembre sta celebrando a Imola il traguardo del decennale confermandosi un appuntamento capace di andare ben oltre la semplice esposizione di monoposto e vetture che hanno scritto pagine importanti della storia dell’automobilismo.

Nel paddock e lungo il circuito si sono incontrate generazioni differenti, tra ex protagonisti della Formula 1, tecnici, collezionisti e appassionati. A unirli è soprattutto il desiderio di riscoprire un motorsport che nel corso degli anni è profondamente cambiato, mantenendo però intatto il fascino delle vetture e delle storie che hanno caratterizzato le epoche passate.

Proprio il confronto tra passato e presente è stato uno dei temi centrali dell’edizione del decennale. A testimoniare la crescita della manifestazione sono stati innanzitutto il numero e la qualità delle vetture presenti (oltre 600), con monoposto e auto da competizione di grande valore storico tornate in pista davanti a un pubblico numeroso.

Ma l’Historic Minardi Day continua a essere soprattutto un luogo di incontro. Umanità, amicizia e senso di appartenenza sono gli elementi che hanno caratterizzato anche questa edizione, trasformando il weekend imolese in una sorta di grande ritrovo della famiglia del motorsport. Un’occasione anche per ricordare il ruolo avuto dalla scuderia faentina nella scoperta e nella valorizzazione di piloti, tecnici e professionisti poi protagonisti in realtà blasonate.

Il legame tra quella esperienza e la Formula 1 contemporanea resta infatti riconoscibile. Una parte delle persone cresciute all’interno della squadra ha proseguito il proprio percorso nella struttura che, attraverso successive trasformazioni, oggi corre con il nome Racing Bulls. Un’eredità significativa soprattutto considerando le condizioni nelle quali la scuderia faentina si trovò a competere contro squadre dotate di risorse economiche enormemente superiori e in un periodo nel quale non esistevano strumenti di contenimento dei costi come l’attuale budget cap.

Per chi ha vissuto dall’interno la Formula 1 degli anni Ottanta e Novanta, tornare a Imola significa anche confrontarsi con un automobilismo molto diverso. Il pubblico poteva avvicinarsi maggiormente ai protagonisti e le monoposto presentavano una componente meccanica e manuale decisamente più marcata, con un ruolo dell’elettronica molto inferiore rispetto a oggi.

Il successo dell’Historic Minardi Day, aldilà delle differenti opinioni sul motorsport passato ed attuale, trova un punto di convergenza nelle impressioni dei tanti protagonisti presenti a Imola. Edizione dopo edizione sono aumentati il pubblico, la passione e il livello delle vetture portate in circuito. La manifestazione si è così costruita una propria identità nel panorama degli eventi dedicati all’automobilismo storico, con l’ambizione di continuare a crescere e avvicinarsi ai grandi appuntamenti internazionali del settore.