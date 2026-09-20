Grande partecipazione|
II Quartiere Alberti fa festa: tanti ravennati nelle strade per la 21ª edizione
Tanta gente sta partecipando oggi, domenica 20 settembre, alla 21ª edizione di “Quartiere Alberti in Festa”, che ancora una volta ha trasformato la zona in un grande spazio di incontro aperto a tutta la città. Fin dalle prime ore della giornata residenti e visitatori hanno animato le strade del quartiere, tra spettacoli, esibizioni sportive, iniziative dei commercianti e stand delle associazioni.
Sul palco si stanno alternando scuole di danza, ballerini e palestre del territorio, mentre la rete commerciale del Quartiere Alberti è protagonista della tradizionale sfilata. Spazio anche alle associazioni di volontariato, presenti con i propri stand per incontrare i cittadini e far conoscere le attività svolte durante l’anno.
Tra le tradizionali iniziative c’è la Caccia al Timbro, legata alla lotteria solidale e pensata come un percorso tra i negozi del quartiere. In palio, oltre a numerosi premi offerti dagli esercenti, anche una crociera. L’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a Linea Rosa, l’associazione che sostiene le donne vittime di violenza.
Una partecipazione che conferma il forte richiamo raggiunto negli anni dalla manifestazione, nata come festa di quartiere ma ormai capace di coinvolgere una parte molto più ampia della città, mettendo insieme commercio, associazionismo, sport, spettacolo e solidarietà.