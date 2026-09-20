II Quartiere Alberti fa festa: tanti ravennati nelle strade per la 21ª edizione

Tanta gente sta partecipando oggi, domenica 20 settembre, alla 21ª edizione di “Quartiere Alberti in Festa”, che ancora una volta ha trasformato la zona in un grande spazio di incontro aperto a tutta la città. Fin dalle prime ore della giornata residenti e visitatori hanno animato le strade del quartiere, tra spettacoli, esibizioni sportive, iniziative dei commercianti e stand delle associazioni.