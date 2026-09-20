Il Ravenna passa 2-0 contro l’Atalanta Under 23: Rabbi ed Esposito firmano la vittoria

Il Ravenna torna da Caravaggio con tre punti dalla sfida contro l’Atalanta Under 23 , battuta 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Simone Rabbi e del capitano Adriano Esposito. Un successo che arriva nonostante l’assenza dei tifosi giallorossi, che hanno scelto di non seguire la squadra per protesta contro le squadre B.

La prima frazione scorre sul filo dell’equilibrio e si chiude sullo 0-0. Nel corso dei primi 45 minuti vengono annullate due reti, una al 31’ per fuorigioco e una al 44’ dopo l’intervento del Var, ma il risultato non si sblocca.

Il Ravenna cambia passo al rientro dagli spogliatoi e al 51’ trova il vantaggio con Simone Rabbi , che firma lo 0-1. I giallorossi riescono quindi a gestire la reazione dell’Atalanta Under 23, mantenendo aperta la possibilità di colpire nuovamente.

Al 76’ arrivano anche i debutti in campionato dei nuovi acquisti Vinicius e Soleri : il primo torna a disposizione dopo essere rimasto a lungo fermo per infortunio, mentre il secondo impiega appena pochi minuti per lasciare il segno sulla partita.

Al 79’ è infatti il capitano Adriano Esposito a trovare il raddoppio, sfruttando un assist involontario proprio di Soleri. Per Esposito è una rete dal sapore particolare: si tratta del suo primo gol tra i professionisti, che vale lo 0-2 e mette il Ravenna nelle condizioni di affrontare con maggiore tranquillità gli ultimi minuti.