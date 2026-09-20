Invèl prosegue alla Classense: Claudio Longhi e Lorenza Gentile raccontano come nascono e cambiano le storie

L'apertura della rassegna con Amitav Ghosh e Matteo Cavezzali a Palazzo dei Congressi

Dopo l’apertura con Amitav Ghosh, Invèl – Scuola di narrazioni prosegue alla Biblioteca Classense di Ravenna con due nuovi incontri dedicati ai meccanismi della scrittura e alle trasformazioni che una storia attraversa passando dalla pagina alla scena. Lunedì 21 e martedì 22 settembre, sempre alle 17.30, saranno protagonisti Claudio Longhi e Lorenza Gentile, in due appuntamenti aperti al pubblico – con ingresso libero e senza prenotazione – e coordinati dallo scrittore Matteo Cavezzali.

Il primo incontro, lunedì 21 settembre, sarà dedicato al rapporto tra letteratura e teatro. Claudio Longhi, regista, drammaturgo e direttore del Piccolo Teatro di Milano, entrerà nel laboratorio degli adattamenti teatrali per raccontare cosa accade quando un testo pensato per la pagina viene trasferito sul palcoscenico. Al centro del confronto con Cavezzali ci saranno i cambiamenti che coinvolgono personaggi, struttura, dialoghi e punto di vista, ma anche le nuove possibilità creative offerte dall’incontro tra linguaggi differenti. Longhi parlerà inoltre di Miracolo a Milano e di altre opere ora pubblicate da Il Saggiatore.

Martedì 22 settembre l’attenzione si sposterà invece sulla costruzione del romanzo con Lorenza Gentile, vincitrice del Premio Bancarella 2026 con La volta giusta, pubblicato da Feltrinelli. La scrittrice ripercorrerà il processo che porta da un’intuizione iniziale alla costruzione di una storia, soffermandosi sul lavoro necessario per dare forma a un romanzo e sulla ricerca di una propria voce narrativa.

I due appuntamenti affrontano così da prospettive differenti il tema che attraversa il progetto Invèl: capire come prendono forma le storie e come si modificano quando incontrano linguaggi, forme espressive e lettori diversi. La scuola nasce infatti non soltanto come spazio di formazione alla scrittura, ma anche come occasione di confronto diretto con autori e professionisti che lavorano quotidianamente con la narrazione.

Il calendario di Invèl continuerà in autunno con Nicola Lagioia, Simona Vinci, Marco Martinelli e Alberto Cassani, per concludersi con la scrittrice italo-giapponese Laura Imai Messina.