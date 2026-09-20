IRONMAN, Cervia incorona Löbner e Christen: oggi le gare 70.3 e 5150
Niklas Löbner e Jacki Christen hanno conquistato ieri, sabato 19 settembre, l’IRONMAN Italy Emilia-Romagna 2026, tagliando per primi il traguardo di Cervia dopo 3,8 chilometri di nuoto, 180 in bicicletta e i 42,2 della maratona. Il tedesco Löbner ha vinto la gara maschile con il tempo di 8 ore, 5 minuti e 20 secondi, mentre la connazionale Christen si è imposta nella prova femminile in 9 ore, 40 minuti e 50 secondi.
Alle spalle di Löbner si è classificato il croato Matej Jukik, secondo in 8:24:37, mentre il belga Alexander Wouters ha completato il podio con 8:26:23.
Decisamente più ravvicinato l’arrivo delle prime tre donne. Jacki Christen ha preceduto di poco più di un minuto l’olandese Lotte Bakx, seconda in 9:41:57, mentre la sudafricana Toinette del Castello ha conquistato il terzo posto con 9:43:19.
La gara di ieri ha rappresentato l’appuntamento sulla distanza più lunga del weekend romagnolo dedicato al triathlon: 226 chilometri complessivi tra nuoto, ciclismo e corsa prima dell’arrivo sotto l’arco del traguardo di Cervia.
Oggi, domenica 20 settembre, il programma prosegue con l’IRONMAN 70.3 e il 5150 Cervia Triathlon, che completano il fine settimana di gare.