IRONMAN, Cervia incorona Löbner e Christen: oggi le gare 70.3 e 5150

Niklas Löbner e Jacki Christen hanno conquistato ieri, sabato 19 settembre, l’IRONMAN Italy Emilia-Romagna 2026, tagliando per primi il traguardo di Cervia dopo 3,8 chilometri di nuoto, 180 in bicicletta e i 42,2 della maratona. Il tedesco Löbner ha vinto la gara maschile con il tempo di 8 ore, 5 minuti e 20 secondi, mentre la connazionale Christen si è imposta nella prova femminile in 9 ore, 40 minuti e 50 secondi.