La Tema Sinergie Faenza vince il derby di pre-season con l’OraSì Ravenna: al PalaCattani finisce 92-65

La Tema Sinergie Faenza si aggiudica 92-65 il derby amichevole con l’OraSì Ravenna al PalaCattani, nell’ultimo test prima dell’inizio del campionato di Serie B Nazionale. Una prova convincente per i padroni di casa, mentre Ravenna ha dovuto fare i conti con diverse assenze e con altri problemi fisici emersi durante la partita.

Faenza parte forte e si porta subito sul 9-2, chiudendo il primo quarto avanti 21-14. Nel secondo periodo la Tema Sinergie tocca il 26-14 con Susanni, ma l’OraSì reagisce, approfitta anche delle palle perse avversarie e riduce progressivamente il divario. All’intervallo lungo i padroni di casa conducono 42-38.

È nella ripresa che Faenza prende definitivamente il controllo dell’incontro. Gioco veloce, efficacia offensiva e maggiore attenzione difensiva permettono ai Raggisolaris di concedere appena sette punti nei primi sette minuti del terzo quarto e di allungare fino al 62-45. Il periodo si chiude sul 69-54 e nell’ultima frazione il divario aumenta ulteriormente, fino al 92-65 finale, massimo vantaggio della partita.

L’OraSì si era presentata al PalaCattani senza Baldini e Brigato, entrambi in fase di recupero e tenuti precauzionalmente a riposo in vista dell’avvio del campionato, e senza Masciadri, fermato da un colpo ricevuto nell’allenamento della vigilia. Nel corso della gara coach Aniello ha perso anche Dron ed Eruke, costretti a uscire rispettivamente nel secondo e nel terzo quarto.

Sul piano individuale, per Faenza Bertetti chiude con 17 punti, seguito da Riva con 14 e Stankevicius e Renzi con 11. Per Ravenna il miglior realizzatore è Forconi con 14 punti, davanti a Verri con 11 e Mecenero e Dron con 10.

Con il derby si conclude la pre-season delle due formazioni, che ora possono concentrarsi sull’esordio in Serie B Nazionale di domenica 27 settembre: l’OraSì Ravenna sarà impegnata a Chiusi, mentre la Tema Sinergie Faenza debutterà in trasferta a Latina.

Tabellino

Tema Sinergie Faenza – OraSì Ravenna 92-65

Parziali: 21-14; 42-38; 69-54.

Tema Sinergie Faenza: Riva 14, Stankevicius 11, Sy 3, Bertetti 17, Susanni 7, Baccarini, Lucadamo, Renzi 11, Rossi 6, Marcucci 7, Di Pizzo 8, Campori 8. All. Pansa.

OraSì Ravenna: Forconi 14, Feliciangeli 4, Brigato ne, Mecenero 10, Masciadri ne, Jakstas 6, Casali 8, Dron 10, Baldini ne, Eruke 2, Venturini, Verri 11. All. Aniello.