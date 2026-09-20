Perde il controllo dell’auto alla rotonda e si ribalta: ferito un 28enne su via Faentina a Godo

Un giovane del 1998 è rimasto ferito in un grave incidente avvenuto intorno alle 3.30 di questa notte lungo via Faentina, a Godo di Russi . Il ragazzo, alla guida di una Ford Explorer in direzione Ravenna, ha perso il controllo dell’auto in prossimità della rotonda recentemente realizzata vicino a via dei Mestieri.

Per cause ancora da accertare, il veicolo non ha seguito l’andamento della rotatoria, ma ha proseguito diritto abbattendo la segnaletica stradale e si è poi ribaltato, terminando la corsa fuori dalla carreggiata sulla destra. La Ford è rimasta pesantemente danneggiata nell’impatto.