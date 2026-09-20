Perde il controllo dell’auto alla rotonda e si ribalta: ferito un 28enne su via Faentina a Godo
Un giovane del 1998 è rimasto ferito in un grave incidente avvenuto intorno alle 3.30 di questa notte lungo via Faentina, a Godo di Russi. Il ragazzo, alla guida di una Ford Explorer in direzione Ravenna, ha perso il controllo dell’auto in prossimità della rotonda recentemente realizzata vicino a via dei Mestieri.
Per cause ancora da accertare, il veicolo non ha seguito l’andamento della rotatoria, ma ha proseguito diritto abbattendo la segnaletica stradale e si è poi ribaltato, terminando la corsa fuori dalla carreggiata sulla destra. La Ford è rimasta pesantemente danneggiata nell’impatto.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a estrarre il giovane dall’abitacolo, e i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Considerata la dinamica dell’incidente, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Bologna.
Il 28enne è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è arrivato in condizioni di media gravità.
I rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente sono stati affidati ai Carabinieri della Stazione di Russi.