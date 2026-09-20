Dante tra musica e sperimentazione|
Quattro appuntamenti per il “Settembre Dantesco” alla Casa dell’Arte di Ravenna. Tra gli ospiti Roberto Paci Dalò
Mostre, concerti e sperimentazione sonora accompagneranno gli ultimi giorni di settembre alla Casa dell’Arte di Ravenna con “Settembre Dantesco 2026”. Il programma propone quattro appuntamenti dal 25 al 30 settembre nella sede A.p.A.I. di via Salara 11, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura.
Si comincia venerdì 25 settembre alle 18 con Heaven, inaugurazione della mostra di Paul Thomas. La stessa giornata proseguirà alle 21 con Desires, concerto per chitarra di Donato D’Antonio, che proporrà musiche di Piazzolla, Towner, Corea, Dun, Weiss, Villa-Lobos, Cage, de Falla e Albéniz.
Il programma entrerà nel vivo domenica 27 settembre con Divina Fonocommedia, una maratona di dodici ore, dalle 12 alle 24, costruita sulla prima esecuzione e riproduzione integrale della Divina Commedia da dischi fonografici, accompagnata da endecasillabi e interventi sonori. Protagonisti saranno Paolo F. Bragaglia, all’elettronica e al pianoforte, e Roberto Paci Dalò, a clarinetti, voce e live electronics. Parteciperanno inoltre i musicisti ospiti Federica Caseti Balucani, Gianluca Gentili e Synusonde, insieme ad altri artisti.
A chiudere “Settembre Dantesco” sarà mercoledì 30 settembre alle 21 Divine Sonata, concerto per pianoforte del compositore Arashk Azizi, con la partecipazione del ballerino Atticus May.
Per partecipare è richiesta la tessera associativa annuale, del costo di 5 euro. Il biglietto per i concerti costa 10 euro, con rinfresco incluso. Per informazioni: apaihouseofart@gmail.com.