Quattro appuntamenti per il “Settembre Dantesco” alla Casa dell’Arte di Ravenna. Tra gli ospiti Roberto Paci Dalò

Il programma entrerà nel vivo domenica 27 settembre con Divina Fonocommedia, una maratona di dodici ore, dalle 12 alle 24, costruita sulla prima esecuzione e riproduzione integrale della Divina Commedia da dischi fonografici, accompagnata da endecasillabi e interventi sonori. Protagonisti saranno Paolo F. Bragaglia, all’elettronica e al pianoforte, e Roberto Paci Dalò, a clarinetti, voce e live electronics. Parteciperanno inoltre i musicisti ospiti Federica Caseti Balucani, Gianluca Gentili e Synusonde, insieme ad altri artisti.