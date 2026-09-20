San Pietro in Vincoli, una festa con oltre 200 ragazzi per aprire la nuova stagione del settore giovanile

Più di 200 ragazzi schierati insieme sul terreno di gioco, 15 allenatori e una tribuna gremita di famiglie hanno accompagnato l’avvio della nuova stagione dello SPIV di San Pietro in Vincoli. La presentazione del settore giovanile ha riunito atleti, tecnici, dirigenti, volontari e una parte consistente della comunità, trasformando il centro sportivo in una grande festa dedicata al calcio e ai giovani.

Dai Piccoli Amici fino alle categorie agonistiche, tutti i gruppi biancoverdi hanno sfilato davanti al pubblico per dare simbolicamente il via all’anno sportivo. Una fotografia delle dimensioni raggiunte dalla società, che conta complessivamente circa 270 giovani atleti e dispone di un centro sportivo di circa 43mila metri quadrati: cinque campi, due regolamentari per il calcio a 11 e tre destinati al settore giovanile, oltre agli spogliatoi, alla segreteria e agli altri spazi utilizzati per l’attività societaria.

La presentazione è stata soprattutto l’occasione per mostrare ciò che ruota quotidianamente intorno alle squadre. In campo, insieme agli oltre 200 ragazzi presenti, sono stati chiamati allenatori, dirigenti, collaboratori e volontari che durante l’anno garantiscono lo svolgimento degli allenamenti, delle partite e dei tornei.

«Quando si vedono più di 200 ragazzi tutti insieme sul campo, si capisce la dimensione dello SPIV e soprattutto il valore del lavoro che c’è dietro – sottolinea il presidente Vito Sanguedolce –. Questi numeri significano tante squadre, tanti allenamenti, tante partite, ma soprattutto tante persone che ogni giorno dedicano tempo alla società. Il nostro obiettivo è continuare a costruire un ambiente nel quale i ragazzi possano giocare e crescere bene, dentro e fuori dal campo».

Una macchina organizzativa che deve seguire gruppi molto diversi per età ed esigenze, accompagnando i bambini dai primi passi nel calcio fino alle categorie agonistiche. Un percorso che coinvolge non soltanto la preparazione tecnica, ma anche tutto ciò che serve per garantire ai ragazzi un ambiente organizzato e sereno.

«Abbiamo davanti una stagione intensa e una grande responsabilità – spiega Giovanni Gianquitto, responsabile del settore giovanile SPIV –. Quando si parla di oltre 270 ragazzi bisogna pensare all’organizzazione che serve per accompagnarli durante tutto l’anno. Il nostro lavoro parte dal campo, dagli allenamenti e dalla crescita tecnica, ma comprende anche tutto quello che permette ai ragazzi di vivere lo sport in un ambiente sereno. La presentazione è stata un bellissimo punto di partenza perché ha riunito tutta la nostra realtà».

La società punta quindi sulla continuità del percorso, con un’organizzazione che deve tenere insieme strutture, tecnici, accompagnatori e attività delle singole squadre.

«Tante squadre significano tanti percorsi diversi, con esigenze e obiettivi differenti – aggiunge Doriano Tarabù, direttore sportivo dello SPIV –. Il compito della società è mettere ogni gruppo nelle condizioni migliori per lavorare. Questo significa organizzazione, strutture, allenatori e accompagnatori, ma anche attenzione quotidiana a tutto quello che succede intorno alle squadre. Abbiamo una base numerosa e vogliamo valorizzarla attraverso un lavoro serio e continuo».

Terminata la parte ufficiale, la festa è proseguita in maniera più informale. Le famiglie si sono fermate per una merenda e i cinque campi sono tornati rapidamente a riempirsi, questa volta con partitelle improvvisate tra grandi e piccoli, senza distinzioni di categoria o ruolo.