Stand, giostre e bancarelle fanno il pieno alla Fira di Sett Dulur di Russi. Stasera e lunedì il gran finale con i fuochi

Foto di Gianni Zampaglione

Russi entra nelle due giornate conclusive della Fira di Sett Dulur dopo un sabato sera che ha portato tantissime persone nelle strade e nelle piazze della cittadina. Stand gastronomici affollati, bancarelle, luna park e mercatini hanno accompagnato una delle serate centrali della 355ª edizione della storica festa, che oggi, domenica 20 settembre, e domani, lunedì 21, propone gli ultimi appuntamenti prima del gran finale.

Anche quest’anno la Fira ha trasformato il centro di Russi in una grande festa diffusa. Accanto alle giostre e al mercato, il pubblico ha potuto muoversi tra gli stand gastronomici gestiti dalle realtà associative del territorio, le proposte dell’artigianato artistico in corso Farini, mostre ed esposizioni.

La giornata di oggi, domenica 20 settembre, offre un programma particolarmente ricco. Dalle 9 piazza Farini ospita la Fira Contadina, con macchine agricole, mercato di Campagna Amica-Coldiretti e attività per i bambini. Nel pomeriggio spazio alle visite guidate e, dalle 16.30, al Giardino della Rocca “T. Melandri” torna ArtinFira – The Buskers Garden, con arte di strada, musica e giochi. Dalle 20.30 alle 22 prosegue inoltre per le vie cittadine Lungo le vie del vento, la performance diffusa curata da Spazio A Teatro.

Il cuore della serata sarà ancora una volta piazza Farini, dove alle 21 saliranno sul palco i Joe DiBrutto. La storica band bolognese porterà alla Fira il suo “Discomusical”, costruito sui grandi successi italiani e internazionali degli anni Settanta. Alle 23 arriverà poi uno dei momenti tradizionalmente più attesi: lo spettacolo pirotecnico, con i fuochi d’artificio a illuminare il centro e la facciata del Municipio.

La festa continuerà lunedì 21 settembre con luna park, mercato, stand gastronomici, mostre e Fira Botanica. Dalle 16.30 torneranno anche gli artisti di strada di ArtinFira, mentre alle 18 è prevista una visita guidata al Museo delle Ocarine “Collezione Carnevali”.