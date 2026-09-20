Traversara, Boncellino e Villanova unite nel ricordo a due anni dall’alluvione

A due anni dall’alluvione che nel settembre 2024 colpì duramente Traversara e il territorio lungo il Lamone, la comunità si è ritrovata sabato 19 settembre per ricordare quei giorni e, soprattutto, i legami nati nella difficoltà e consolidati nel percorso compiuto da allora. Una giornata che ha unito Traversara, Boncellino e Villanova, le tre frazioni accomunate negli ultimi anni da esperienze di solidarietà e vicinanza.

Il pomeriggio è cominciato con una biciclettata autogestita, partita da piazza Don Modanesi. Il percorso ha raggiunto la zona della “rotta” di Boncellino del 2023, prima del ritorno a Traversara.

Nel piazzale accanto al Centro Civico si è poi svolto il momento istituzionale, con gli interventi del sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni, della presidente del Consiglio di Zona di Traversara Luisa Babini, della presidente del Consiglio di Zona di Boncellino Carmen Galassi e del vescovo Michele Morandi.

Alla commemorazione erano presenti anche la consigliera regionale Eleonora Proni, il presidente del Consiglio di Zona di Villanova Mario Carlini, il maggiore Cosimo Friolo, comandante della Compagnia Carabinieri di Lugo, e il luogotenente Emanuele Pascale, comandante della Stazione Carabinieri di Traversara.

Gli interventi hanno ripercorso quanto accaduto durante l’alluvione, soffermandosi in particolare sulla rete di rapporti costruita durante l’emergenza e rimasta viva nei due anni successivi. Un’esperienza che ha rafforzato non soltanto i legami all’interno delle singole comunità, ma anche quelli tra Traversara, Boncellino e Villanova, protagoniste di un percorso condiviso dopo gli eventi che hanno colpito il territorio.

Il vescovo Michele Morandi, accompagnato anche dal parroco don Giovanni Samorì, ha successivamente visitato alcuni luoghi di Traversara, prima di presiedere la Messa che ha concluso la giornata.