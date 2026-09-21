Al via le prenotazioni per gli spettacoli in matinée per le scuole de La Stagione dei Teatri Famiglie e Scuole 2026-2027

Da martedì 22 settembre – dal martedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 12 e il mercoledì anche dalle 15 alle 17, fino a fine rassegna – si aprono le prenotazioni per gli spettacoli in matinée per le scuole di ogni ordine e grado compresi nella Stagione dei Teatri Famiglie e Scuole 2026-2027 che si tiene al Teatro Rasi e al Teatro Socjale di Piangipane.

Un cartellone che Drammatico Vegetale cura da oltre trent’anni, recentemente in collaborazione con Accademia Perduta/Romagna Teatri, e rientrante nel PAF del Comune di Ravenna. Gli spettacoli sono adatti dalla tenera età fino ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori e comprendono, tra i tanti, titoli come C’era una volta l’Africa di Bottega degli Apocrifi, Quattro volte Andersen della stessa Drammatico Vegetale, Ninì e la balena di Crest, A pesca di emozioni di Eccentrici Dedarò, Luna e zenzero di Teatro Giovani e Teatro Pirata o Le avventure di Pinocchio a puntate di Roberto Magnani/Albe.

Il numero di telefono di riferimento è lo 0544 30227. Per confermare la prenotazione è necessario compilare il modulo pubblicato su ravennateatro.com e inviarlo entro tre giorni dalla prenotazione telefonica a ragazziateatro@ravennateatro.com.

La Stagione Famiglie e Scuole verrà presentata al pubblico e alla stampa alla fine di ottobre.