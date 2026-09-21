Bonus Affitto 2026 : 10 milioni stanziati dalla Regione Emilia Romagna

Dalle ore 12 del 22 settembre e fino alle ore 12 del 20 ottobre 2026, tutti i residenti nei Comuni della Regione con un regolare contratto di affitto e con un ISEE non superiore a 8.000 euro, potranno chiedere un contributo al fine di ridimensionare le difficoltà date dagli alti costi degli affitti rispetto al loro reddito . Unica eccezione varrà per i residenti nel Comune di Bologna che userà le risorse per scorrere le graduatorie degli aventi diritto del bando 2025.

Lo potranno fare direttamente sul sito della Regione, oppure rivolgendosi ad una delle oltre 40 sedi del SUNIA (vedi www.suniaer.it ), presenti in tutti i territori per informazioni e per fissare un eventuale appuntamento.

Sottolineano dal Sunia Emilia Romagna: “I requisiti per essere ammessi alla graduatoria al fine di ottenere il contributo sono i seguenti: essere cittadino italiano o di un paese UE, ovvero avere un regolare permesso di soggiorno per i cittadini extra UE, avere un ISEE non superiore agli 8.000 euro, avere una incidenza del canone di affitto superiore al 25% del reddito del nucleo famigliare, avere un regolare contratto di affitto in corso in un immobile in uno dei Comuni della Regione, documentare il regolare pagamento del canone, avere un conto corrente bancario. Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di proprietà pubblica e i beneficiari di altri contributi per l’alloggio percepiti nel corso del 2026”.