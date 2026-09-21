Campus di Ravenna, giornata di benvenuto per le matricole del corso di laurea in Beni Culturali

Una giornata per accogliere i nuovi studenti e fornire loro gli strumenti necessari per orientarsi nella vita universitaria. Lunedì 21 settembre, a Palazzo Corradini in via Mariani 5 a Ravenna, il corso di laurea triennale in Beni Culturali dell’Università di Bologna ha organizzato la Giornata di Benvenuto alle Matricole.

L’appuntamento ha preso il via alle 9.30 con l’accoglienza degli studenti e la presentazione del corso di laurea. Al centro dell’incontro l’organizzazione delle lezioni, i programmi e gli appelli d’esame, insieme alle opportunità e ai servizi messi a disposizione dal Dipartimento di Beni Culturali e dal Campus di Ravenna.

Spazio anche alla presentazione dei servizi della biblioteca, dei laboratori e delle attività di scavo, oltre alle opportunità di tirocinio e di studio all’estero. Tra i temi affrontati anche i programmi Erasmus, sia per gli studenti ravennati in partenza sia per quelli internazionali in arrivo, e i servizi dedicati agli studenti con disabilità e DSA.