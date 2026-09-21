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Castel Bolognese, giovedì 24 settembre inaugura il nuovo supermercato Despar

21 settembre 2026 | 18:44
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di R. F.

R. F.

Castel Bolognese, giovedì 24 settembre inaugura il nuovo supermercato Despar

Giovedì 24 settembre, alle 8.30, sarà inaugurato il nuovo supermercato Despar di via Contoli 50, a Castel Bolognese.

La mattinata prevede il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle istituzioni e dei vertici di Despar Nord, seguito dalla benedizione e da una colazione offerta ai clienti.

Alla cerimonia interverranno il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, il direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban, il capo area Emilia-Romagna Alessandro Arduini e don Marco Bassi, parroco della parrocchia di San Petronio.