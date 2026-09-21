Castel Bolognese, giovedì 24 settembre inaugura il nuovo supermercato Despar
21 settembre 2026 | 18:44
Giovedì 24 settembre, alle 8.30, sarà inaugurato il nuovo supermercato Despar di via Contoli 50, a Castel Bolognese.
La mattinata prevede il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle istituzioni e dei vertici di Despar Nord, seguito dalla benedizione e da una colazione offerta ai clienti.
Alla cerimonia interverranno il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, il direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban, il capo area Emilia-Romagna Alessandro Arduini e don Marco Bassi, parroco della parrocchia di San Petronio.