Chiusure di via Baiona e del ponte sul Savio, le associazioni: “Servono tutele per imprese e territorio”

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Preoccupazione per le conseguenze sulla viabilità e sulle attività economiche legate alle chiusure di via Baiona e del ponte sul Savio. CNA, Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti di Ravenna chiedono un incontro urgente con le istituzioni per conoscere tempi e modalità degli interventi e individuare soluzioni in grado di limitare i disagi.

Via Baiona, importante collegamento con il distretto chimico e con Porto Corsini e Marina Romea, dovrebbe essere interessata da una chiusura di circa quattro mesi per lavori stradali. A questa criticità si aggiunge quella del ponte sul Savio: un prolungamento dello stop alla circolazione, secondo le associazioni, rischierebbe di penalizzare le imprese dell’area artigianale e le attività dei lidi sud.

Le quattro organizzazioni chiedono quindi percorsi alternativi efficienti e misure di sostegno per le aziende coinvolte, compresa l’esenzione o l’annullamento dei tributi comunali durante i cantieri, come già avvenuto in occasione di precedenti chiusure stradali.