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Festa di San Michele. A Bagnacavallo sei nuove mostre inaugurate e altri appuntamenti in arrivo
Si arricchisce giorno dopo giorno il programma espositivo che accompagna la Festa di San Michele di Bagnacavallo. Tra giovedì 17 e domenica 20 settembre sono state inaugurate sei mostre, ospitate fra l’ex convento di San Francesco, l’Antica Galleria, Palazzo Vecchio e il Sacrario dei Caduti, mentre nei prossimi giorni sono previste nuove aperture.
Nella manica De Amicis dell’ex convento di San Francesco ha aperto Teatri in mostra. Manifesti, locandine e programmi di sala per raccontare teatro, a cura di Renata M. Molinari e della Bottega dello Sguardo. Il percorso riunisce una sessantina di materiali dalla metà del Novecento agli inizi del nuovo secolo, provenienti dalla Biblioteca Teatrale Molinari e dall’archivio Renata Margherita Molinari. Sempre a San Francesco, nelle sale espositive al primo piano, è stata inaugurata Non voltarti adesso di Chiara Calore, a cura di Milovan Farronato e organizzata dal Museo Civico delle Cappuccine. La pittura dell’artista costruisce un percorso fatto di rimandi, variazioni e immagini che riaffiorano come flashback. Nelle Salette garzoniane dell’ex convento ha aperto invece Omaggio a Dario Fo. Quando il Nobel venne a Bagnacavallo, mostra fotografica a cura di Paolo Ruffini e del Club Cine Foto Amatori Bagnacavallo, con la collaborazione della Fototeca comunale. Gli scatti documentano la presenza a Bagnacavallo di Dario Fo e Franca Rame tra il 1993 e il 2003. All’Antica Galleria Il mosaico racconta Francesco, del collettivo Racconti Ravennati, ripercorre attraverso il mosaico la vita e gli insegnamenti di San Francesco d’Assisi nell’anno dell’Ottavo Centenario del Transito. A Palazzo Vecchio, Arte e Dintorni interpreta il tema “Parole e voci” con una mostra collettiva di pittura, scultura e ceramica dedicata al teatro e alla forza espressiva della scena. Al Sacrario dei Caduti, infine, Armanda Randi e Marika Cenni danno vita alla Voce interiore sulle loro tele.
Il calendario delle inaugurazioni proseguirà, dopo l’appuntamento del 21 settembre nell’atrio del Municipio con Diamo voce a chi dimentica, mostra fotografica itinerante dell’associazione Alzheimer di Lugo, mercoledì 23 alle 20.30 alla Società di mutuo soccorso fra gli operai con Giulio Avveduti – Ritratti di famiglia, proposta dagli Amici di San Potito a quarant’anni dalla morte del pittore. Giovedì 24 alle 18 inaugurerà al Museo Civico delle Cappuccine In ponta d’pi. Officina romagnola, a cura di Davide Caroli e Silvia Loddo. La mostra mette al centro Guido Guidi, pioniere della fotografia italiana di paesaggio, affiancandogli un nucleo di fotografi soprattutto romagnoli cresciuti nel confronto con il suo sguardo e la sua lezione. Il percorso propone così un focus su una vera e propria “officina” della fotografia romagnola, capace di trasformare l’ordinario in materia poetica e visiva. Infine, venerdì 25 alle 17.30 nella chiesa di San Girolamo aprirà Simboli/Antisimboli, con opere di Santi Centineo e Margherita Tedaldi.
Per informazioni, orari di apertura e programma completo:
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