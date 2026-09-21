Festa di San Michele. A Bagnacavallo sei nuove mostre inaugurate e altri appuntamenti in arrivo

Nella manica De Amicis dell’ex convento di San Francesco ha aperto Teatri in mostra. Manifesti, locandine e programmi di sala per raccontare teatro, a cura di Renata M. Molinari e della Bottega dello Sguardo. Il percorso riunisce una sessantina di materiali dalla metà del Novecento agli inizi del nuovo secolo, provenienti dalla Biblioteca Teatrale Molinari e dall’archivio Renata Margherita Molinari. Sempre a San Francesco, nelle sale espositive al primo piano, è stata inaugurata Non voltarti adesso di Chiara Calore, a cura di Milovan Farronato e organizzata dal Museo Civico delle Cappuccine. La pittura dell’artista costruisce un percorso fatto di rimandi, variazioni e immagini che riaffiorano come flashback. Nelle Salette garzoniane dell’ex convento ha aperto invece Omaggio a Dario Fo. Quando il Nobel venne a Bagnacavallo, mostra fotografica a cura di Paolo Ruffini e del Club Cine Foto Amatori Bagnacavallo, con la collaborazione della Fototeca comunale. Gli scatti documentano la presenza a Bagnacavallo di Dario Fo e Franca Rame tra il 1993 e il 2003. All’Antica Galleria Il mosaico racconta Francesco, del collettivo Racconti Ravennati, ripercorre attraverso il mosaico la vita e gli insegnamenti di San Francesco d’Assisi nell’anno dell’Ottavo Centenario del Transito. A Palazzo Vecchio, Arte e Dintorni interpreta il tema “Parole e voci” con una mostra collettiva di pittura, scultura e ceramica dedicata al teatro e alla forza espressiva della scena. Al Sacrario dei Caduti, infine, Armanda Randi e Marika Cenni danno vita alla Voce interiore sulle loro tele.