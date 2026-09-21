Legacoop Romagna: “Gasolio per la pesca alle stelle. Comuni e pescatori chiedono lo sblocco del credito d’imposta e un tavolo di confronto con Ministero e Regione”

Il gasolio per la pesca arriva a 1,3 euro al litro, mettendo ancora più sotto pressione marinerie e imprese dell’acquacoltura della costa emiliano-romagnola. A lanciare l’allarme sono Legacoop Romagna e Legacoop Estense, che informa della lettera inviata al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, dai rappresentanti di 14 cooperative associate e dai sindaci di sette Comuni costieri: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cesenatico, Cervia, Goro, Ravenna e Rimini.

Al centro della richiesta c’è lo sblocco del credito d’imposta sul carburante, misura introdotta dal Masaf a maggio e destinata a coprire fino al 20% della spesa sostenuta, oltre alla richiesta di prorogarne l’efficacia.

La misura introdotta dal Masaf a maggio si è arenata nelle secche dei rapporti con gli altri ministeri e l’Agenzia delle entrate – spiegano – . La situazione di crisi continua, quindi si chiede di valutare l’estensione almeno fino alla fine del 2026 e di attivare subito un Tavolo di confronto con Ministero e Regione. Il confronto dovrebbe avvenire in presenza fisica, suggerendo Cesenatico come luogo dell’incontro per la sua centralità geografica.

“Siamo al fianco dei pescatori e delle loro cooperative; non possiamo che sostenere una piattaforma di richieste così equilibrata; attendiamo da Governo e Regione quell’attenzione che un settore così centrale ed indebolito dagli aumenti e dal cambiamento climatico, merita”, commentano i Presidenti di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, e Legacoop Estense, Paolo Barbieri.

Molte marinerie – si legge nella lettera – hanno già ridotto di un terzo le uscite settimanali in mare e se non si verificheranno inversioni di tendenza rilevanti si potrebbe arrivare a sospendere le uscite. Le cause principali sono due: l’aumento dei costi del carburante e, in aggiunta per l’acquacoltura, la morte dei molluschi allevati a causa dell’elevata temperatura delle acque e del cambiamento climatico.

I prezzi del gasolio per l’acquisto alla fonte da parte delle cooperative sono arrivati a toccare punte record di 1,3 euro al litro con la voce relativa di acquisto che supera il 60% dei costi complessivi di gestione di una imbarcazione. La prospettiva è di raggiungere quota 1,5 in breve tempo. Una singola battuta di pesca costa già fino a 4.000 euro di carburante per i mezzi più grandi.