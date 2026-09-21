Marianna Aprile, Chiara Tagliaferri e Maria Pia Timo: un ricco martedì al Festival del Buon Vivere

Una giornata che mette insieme diritti, cultura, economia, educazione e spettacolo, con voci e linguaggi molto diversi tra loro. Martedì 22 settembre il Festival del Buon Vivere entra nel vivo con una serie di appuntamenti che spaziano dalla riflessione sul cammino delle donne nella società alle conversazioni con scrittrici e autrici, dalla sicurezza nei pagamenti al disagio giovanile, fino al teatro e alla comicità.

Tra i protagonisti della giornata ci sono Marianna Aprile, Chiara Tagliaferri e Maria Pia Timo, ma il programma propone anche incontri e attività rivolti a studenti, insegnanti, operatori sanitari e famiglie.

Un calendario fitto, nel quale trovano spazio sia i grandi temi dell’attualità sia momenti più leggeri e spettacoli, nel segno della “Rivoluzione della Gentilezza”, tema della XVII edizione del Festival.

Alle 18.30, alla Cittadella del Buon Vivere, Marianna Aprile presenterà “La promessa”, un percorso che parte dal suffragio femminile e arriva fino alla possibilità di vedere per la prima volta una donna a Palazzo Chigi, interrogandosi sul cammino compiuto e su quello ancora da compiere verso una piena parità.

Alle 19.30, all’Auditorium della Chiesa di San Giacomo, torna VAN – Voci, Ascolti, Narrazioni. Ospite della serata sarà Chiara Tagliaferri, scrittrice e autrice, che dialogherà con Corrado Ravaioli nello spazio del Festival dedicato alle conversazioni con alcune delle voci della cultura e dell’attualità contemporanea.

Sempre all’Auditorium di San Giacomo, alle 21.30, spazio al teatro e alla comicità con Maria Pia Timo e “Enciclopia”, monologo scritto e interpretato dall’attrice romagnola.

Altro appuntamento centrale della giornata è alle 17.30, all’Auditorium della Chiesa di San Giacomo, con “Moneta, innovazione e sicurezza nei pagamenti”, tappa forlivese di “In viaggio con la Banca d’Italia”.

Dopo i saluti del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e del direttore della Filiale di Forlì della Banca d’Italia Cosimo Marsella, la tavola rotonda vedrà la partecipazione di Guglielmo Barone, professore di Economia politica dell’Università di Bologna, Fausto Caprini di Factorcoop, Alessandro Speciale della Banca Centrale Europea e Loretta Frettoni, capo del Servizio Sistema dei Pagamenti di Banca d’Italia. Modera Paola Ansuini del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 22 SETTEMBRE

La giornata comincia alle 10, al Refettorio, con “Al di là della notte”, appuntamento di BV Scuole con Debora Montan

LA MATTINA DEL 23 SETTEMBRE

Alle 10, all’Auditorium della Chiesa di San Giacomo, BV Scuole propone “Cercare un padre in mezzo alle strade”, con don Nicolò Ceccolini e suor Lucia Sartirani, una testimonianza rivolta agli studenti sul rapporto tra adulti e ragazzi, sull’ascolto e sulla responsabilità educativa.