Materiali avanzati e motorsport d’eccellenza: il Tecnopolo di Faenza protagonista alla Notte Europea dei Ricercatori

Il meglio del motorsport faentino sarà tra i protagonisti della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Faenza . Tra le attrazioni in programma, una monoposto di Formula 1 della scuderia Visa Cash App Racing Bulls, i componenti ad alte prestazioni sviluppati da Bucci Composites e le soluzioni ad alta performance per il motorsport realizzate da Blacks: esempi concreti dell’eccellenza tecnologica e delle competenze presenti sul territorio.

Sabato 26 settembre, dalle ore 17 alle 20, infatti, gli spazi del complesso Faventia Sales, in via San Giovanni Bosco 1, ospiteranno l’evento “Tecnopolo e innovazione sui materiali a Faenza: dalla ceramica al carbonio al C-HUB”. I materiali avanzati e l’innovazione tecnologica, ambiti cruciali per la competitività del distretto manifatturiero e applicati a settori strategici come motorsport, aerospazio, biomedicale, energia ed edilizia sostenibile, saranno i veri protagonisti della manifestazione. L’iniziativa, curata dalla sede faentina del Tecnopolo di Ravenna, offrirà ai visitatori e in particolare agli studenti interessati a percorsi di orientamento formativo e professionale l’opportunità di scoprire da vicino le soluzioni ingegneristiche e i materiali sviluppati all’interno dei centri di ricerca del territorio. Attraverso punti espositivi e informativi dedicati, i ricercatori illustreranno le peculiarità tecniche e i processi di trasferimento tecnologico all’industria dei componenti in ceramica, carbonio e materiali compositi. Oltre alle esposizioni tecniche, il programma prevede un momento d’intrattenimento con il gioco enigmistico “pesa il carbonio e la ceramica”, una sfida aperta ai partecipanti che potranno cimentarsi nell’indovinare il peso di vari campioni di materiale esposti.