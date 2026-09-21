Nasce Terzipaesaggi, una rete tra Ravenna, Faenza e Cesena per le residenze e la sperimentazione artistica

Una rete di spazi pubblici e privati tra Ravenna, Faenza e Cesena trasformati in luoghi dedicati alle residenze artistiche, alla ricerca e alla sperimentazione. Nasce Terzipaesaggi, progetto che mette in connessione diverse realtà culturali della Romagna con l’obiettivo di creare un sistema diffuso a disposizione di artisti, collettivi e giovani creativi.

L’iniziativa costituisce l’azione principale della decima edizione di “Appunti per un Terzo paesaggio”, percorso sostenuto fin dalle origini dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e oggi realizzato anche con il sostegno della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge regionale 21/2023. Il progetto è coordinato e curato da Selina Bassini e Sabina Ghinassi.

L’idea prende spunto dall’esperienza di Habitat di Danza Urbana Bologna, adattandone il modello alle caratteristiche del territorio romagnolo e ampliandolo oltre le arti performative. Terzipaesaggi comprende infatti arti visive, musica e progetti interdisciplinari, con l’intento di accompagnare il processo creativo fin dalle sue fasi di ricerca e sperimentazione.

Una rete diffusa sul territorio

Terzipaesaggi non nasce come un festival circoscritto nel tempo, ma come una struttura permanente e in evoluzione. Della rete fanno parte Ardis Hall, Teatro Zodiaco, Museo La Casa delle Marionette, EVA, Marte, Spazio Beta, Equidistanze, Cisim, Studio 73 e Ca’ Bruciata per Ravenna e il suo territorio, oltre a Yanvii Factory a Cesena.

Il progetto raccoglie inoltre l’eredità dell’esperienza di Rete Almagià, che riunisce nove associazioni culturali, e delle collaborazioni sviluppate negli anni con realtà formative come l’Accademia Statale di Belle Arti e il Liceo Artistico Nervi-Severini.

L’obiettivo è mettere a disposizione luoghi nei quali gli artisti possano sviluppare idee e linguaggi senza essere necessariamente vincolati alla produzione immediata di un evento o di uno spettacolo. Particolare attenzione viene riservata ai giovani autori che hanno appena concluso percorsi di Alta Formazione, offrendo loro spazi e opportunità per sperimentare nuovi progetti.

Le residenze sono aperte anche a creativi di altre generazioni, collettivi e associazioni informali, attraverso call dedicate o candidature spontanee. Per i percorsi di durata superiore a sette giorni è previsto uno sharing finale, durante il quale il lavoro svolto viene condiviso con il pubblico.

Come presentare un progetto

Gli artisti e i collettivi interessati possono consultare sul sito di Rete Almagià la mappa degli spazi aderenti e le modalità per presentare la propria proposta. Le candidature vengono valutate autonomamente dai singoli presidi culturali sulla base delle rispettive caratteristiche e disponibilità.