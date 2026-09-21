Nel furgone gli trovano coltelli e gioielli rubati: 5 uomini nei guai a Brisighella

Cinque uomini, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, sono stati denunciati sabato pomeriggio dai Carabinieri di Brisighella con l’accusa, in concorso, di ricettazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Per quattro di loro è scattata inoltre la denuncia per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Il controllo è avvenuto durante un servizio di pattugliamento nelle vie del paese. L’attenzione dei militari è stata attirata da un furgone ritenuto sospetto, che è stato quindi fermato per un accertamento. A bordo si trovavano cinque persone: alla guida un cittadino italiano e, come passeggeri, quattro cittadini stranieri, tre dei quali risultati senza fissa dimora.

Le verifiche effettuate attraverso la Banca Dati delle Forze di Polizia hanno inoltre evidenziato che due degli uomini avevano diversi precedenti di polizia. Il comportamento tenuto dagli occupanti del furgone durante il controllo ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti, procedendo alla perquisizione del veicolo.

Nel bagagliaio, all’interno di alcuni borsoni nascosti, sono stati trovati diversi oggetti preziosi, un coltello a serramanico lungo 15 centimetri e un utensile da lavoro. Le successive indagini hanno consentito di ricondurre una parte dei monili a un furto commesso lo scorso 17 settembre in un’abitazione del Faentino.