Ravenna, torna la Pink RAnning: migliaia di persone attese in Darsena contro la violenza di genere

A Ravenna è ormai uno degli appuntamenti più partecipati dedicati allo sport e alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Domenica 27 settembre torna la Pink RAnning, la manifestazione organizzata da Ravenna Runners Club in collaborazione con Linea Rosa ODV, che porterà ancora una volta migliaia di persone nella Darsena di Città, tra corsa, camminata e iniziative dedicate alla cultura del rispetto e ai diritti delle donne.

Il ritrovo per runner e camminatori è alle 9.30, nell’area antistante l’Autorità Portuale, con due tracciati da 5 e 10 chilometri che attraverseranno la Darsena e il verde del Parco Teodorico. Un appuntamento aperto a donne e uomini, famiglie con bambini, associazioni e a chiunque voglia partecipare, trasformando una mattinata di sport in un momento collettivo di attenzione e impegno.

La sesta edizione è stata presentata questa mattina nella sala conferenze dell’Autorità Portuale di Ravenna. Accanto alla corsa, anche quest’anno ci saranno attività e iniziative che puntano sulla prevenzione e sull’educazione al rispetto e alla parità, con un percorso che coinvolge piazze e scuole.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è “I passi del coraggio”, realizzata in collaborazione con Rianimazione Letteraria. Lungo il percorso, volontari e volontarie distribuiranno poesie selezionate di 15 autori provenienti da tutto il mondo. Saranno 3.750 testi ad accompagnare il cammino dei partecipanti: ogni poesia diventerà una tappa e ogni verso un momento della giornata. Chi partecipa potrà scegliere quella in cui si riconosce e portarla con sé.

A dare ulteriore visibilità alla manifestazione sarà quest’anno la madrina Chiara Francini, che sarà presente già sabato 26 settembre per una giornata tra benessere, confronto e cultura.

Il programma del sabato prenderà il via alle 11 con una lezione di yoga della durata di un’ora, a offerta libera, a cura di Yogapathos. Alle 15.30 è previsto un incontro con le psicologhe di AB Mind – Centro di Psicoterapia e Psichiatria Ravenna. Alle 17, infine, Chiara Francini presenterà il suo libro “Le querce non fanno i limoni”.

La partecipazione alla Pink RAnning è già aperta: ci si può iscrivere online entro le ore 12 del 23 settembre oppure direttamente al villaggio allestito in Darsena durante il weekend. La quota comprende pettorale, t-shirt ufficiale e ristoro. Una parte del ricavato sarà destinata al Centro Antiviolenza Linea Rosa, a sostegno delle attività rivolte alle donne e ai loro figli e figlie.

“Con la Pink RAnning vogliamo chiamare tutta la comunità a prendere parte a un impegno che riguarda ciascuno di noi – dichiara Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club –. Lo sport offre uno spazio di incontro aperto a tutti, nel quale costruire relazioni e dare forza a un messaggio: il rispetto e il contrasto alla violenza di genere richiedono una responsabilità condivisa. Vedere tante persone riunite per questa causa ci incoraggia a proseguire e a coinvolgere nuove voci ed energie. Il nostro auspicio è che ognuno porti con sé il significato di questa giornata, traducendolo in attenzione, consapevolezza e gesti concreti nella vita quotidiana.”

“Dietro ogni iscrizione alla Pink RAnning ci sono opportunità reali per le donne accolte da Linea Rosa e per i loro figli e le loro figlie – afferma Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa ODV –. Grazie ai fondi raccolti in questi anni abbiamo potuto offrire a bambine, bambini e adolescenti che vivono nelle case rifugio attività sportive, occasioni di socialità e piccoli spazi di normalità che, nelle loro condizioni, non sono affatto scontati. È questo che rende la Pink RAnning molto più di un evento: ogni passo contribuisce concretamente a far ripartire un percorso di vita. Il nostro grazie va a Ravenna Runners Club, a tutte le realtà e le volontarie che rendono possibile questa manifestazione e, naturalmente, a tutte le persone che scelgono di partecipare e di camminare al nostro fianco”.

La Pink RAnning 2026, realizzata in compartecipazione con il Comune di Ravenna, è sostenuta da numerosi partner e si inserisce nel calendario dell’undicesima Wellness Week, in programma in Romagna dal 23 al 30 settembre, dedicata al movimento, ai sani stili di vita e alla promozione del wellness come strumento di salute, prevenzione e coesione sociale.

Per la prima volta alcuni dipendenti di AstraZeneca parteciperanno inoltre al progetto di volontariato aziendale “Solidarietà in Azione”, finora realizzato nella sede centrale di Milano: grazie al decentramento dell’iniziativa, i dipendenti potranno collaborare alle attività della Pink RAnning anche durante l’orario di lavoro.

A contribuire alla riuscita della manifestazione ci saranno anche Podistica Alfonsinese, Pro Loco Punta Marina Terme e ADVS, insieme alle numerose associazioni locali e ai volontari coinvolti nell’organizzazione.