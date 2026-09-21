Roberto Mercadini a Ravenna: lezioni di teatro e narrazione con spettacolo finale insieme agli allievi

Roberto Mercadini arriva a Ravenna per un percorso dedicato a teatro, narrazione e scrittura promosso dal Circolo degli Scrittori e dall’Accademia Poetica Spadoni. Le lezioni prenderanno il via martedì 22 settembre, alle 20, nella sede di via Ghibuzza 12.

Mercadini incontrerà gli allievi nei mesi di ottobre, novembre e gennaio, accompagnandoli verso lo spettacolo conclusivo previsto il 4 marzo in un teatro ravennate. I partecipanti porteranno sul palco monologhi scritti durante il percorso, sviluppati attraverso esercizi e attività di narrazione.

Il corso, a numero chiuso e rivolto principalmente agli under 35 a partire dai 13 anni, prevede incontri settimanali di due ore. Da gennaio si aggiungerà un appuntamento mensile con il poeta Nevio Spadoni, dedicato a poesia, scrittura, figure retoriche e semantica. A guidare il percorso sarà anche Deda Fiorini.