“Tanto va la gatta al lardo…”: ruba un bancomat, torna a Solarolo nonostante il divieto e fa altri prelievi

Ha rubato una carta bancomat durante un furto in abitazione e poi è tornato più volte a Solarolo per utilizzarla, nonostante fosse sottoposto a un foglio di via obbligatorio che gli vietava di rientrare nel comune fino a novembre 2027. È la vicenda ricostruita dai Carabinieri della Stazione di Solarolo, che al termine delle indagini hanno denunciato un quarantenne di origini straniere, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine.

La vicenda era partita alcuni mesi fa dalla denuncia di una cittadina di Solarolo, che aveva segnalato un furto nella propria abitazione. Tra gli oggetti sottratti c’era anche la carta bancomat.

Da quel momento i militari hanno avviato una serie di accertamenti mirati che, secondo quanto riferito dai Carabinieri, hanno permesso di ricostruire gli spostamenti della carta e di raccogliere elementi a carico del quarantenne. L’uomo ha effettuato diversi prelievi fraudolenti di denaro contante presso vari sportelli ATM presenti nel territorio comunale di Solarolo, utilizzando proprio la tessera rubata.

Ma nei controlli è emerso anche un secondo aspetto. Il riscontro nella banca dati delle Forze di polizia ha infatti accertato che il quarantenne, recandosi a Solarolo per compiere le operazioni agli sportelli, ha violato il divieto di ritorno nel comune, misura alla quale era sottoposto fino al novembre del 2027.

Da qui la doppia denuncia: da una parte per l’indebito utilizzo della carta di pagamento e i prelievi fraudolenti, dall’altra per la violazione del foglio di via obbligatorio.