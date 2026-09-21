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Torna la Notte dei Ricercatori: tanti gli appuntamenti tra Ravenna, Marina di Ravenna e Faenza
Il 25 settembre torna l’iniziativa promossa dal consorzio SOCIETY, con un programma di incontri, laboratori e attività dedicati alla scoperta della scienza e che riguarderà anche il territorio di Ravenna, Marina di Ravenna e Faenza.
Sarà un’occasione per avvicinarsi alla ricerca e conoscerla da vicino, attraverso una serata pensata per coinvolgere persone curiose di ogni età. Esperimenti, dimostrazioni dal vivo, giochi, laboratori e incontri accompagneranno il pubblico in un percorso alla scoperta del legame tra scienza e vita quotidiana, mostrando anche il contributo che la ricerca può offrire nel progettare e immaginare il futuro.
Protagonisti dell’appuntamento saranno le ricercatrici e i ricercatori del consorzio SOCIETY, che incontreranno il pubblico per raccontare il proprio lavoro, confrontarsi su idee e interrogativi e rendere il mondo della ricerca più accessibile attraverso il dialogo diretto.
Il consorzio SOCIETY riunisce il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Territoriale di Ricerca di Bologna, coordinatore del progetto, il Consorzio Interuniversitario CINECA, l’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’Università di Bologna e l’Università di Ferrara. L’iniziativa si avvale inoltre del supporto di Naxta.