Torna la Notte dei Ricercatori: tanti gli appuntamenti tra Ravenna, Marina di Ravenna e Faenza

Il 25 settembre torna l’iniziativa promossa dal consorzio SOCIETY, con un programma di incontri, laboratori e attività dedicati alla scoperta della scienza e che riguarderà anche il territorio di Ravenna, Marina di Ravenna e Faenza. Sarà un’occasione per avvicinarsi alla ricerca e conoscerla da vicino, attraverso una serata pensata per coinvolgere persone curiose di ogni età. Esperimenti, dimostrazioni dal vivo, giochi, laboratori e incontri accompagneranno il pubblico in un percorso alla scoperta del legame tra scienza e vita quotidiana, mostrando anche il contributo che la ricerca può offrire nel progettare e immaginare il futuro. Protagonisti dell’appuntamento saranno le ricercatrici e i ricercatori del consorzio SOCIETY, che incontreranno il pubblico per raccontare il proprio lavoro, confrontarsi su idee e interrogativi e rendere il mondo della ricerca più accessibile attraverso il dialogo diretto. Il consorzio SOCIETY riunisce il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Territoriale di Ricerca di Bologna, coordinatore del progetto, il Consorzio Interuniversitario CINECA, l’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’Università di Bologna e l’Università di Ferrara. L’iniziativa si avvale inoltre del supporto di Naxta.

GLI APPUNTAMENTI A RAVENNA

Per quanto riguarda le attività a Ravenna, spiegano da Unibo, “presso la sede di Viale Randi, per la fascia d’età dai 7 ai 12 anni nell’ambito salute e medicina sono previsti i laboratori “Detective del tatto: scopri la mappa del tuo corpo nascosta nel cervello” e “Il cuore e il viaggio del sangue”, (dalle 16:00). Tra le proposte per tutte le età dalle 19:00 si terrà la Visita guidata ai laboratori didattici; anatomia, microscopia e patologia. Tutte le proposte sono prenotabili sul sito della Notte”.

Presso le aule Pier Maria luigi Rossi di via Sant’Alberto invece, “per i partecipanti dai 7 anni in su, sull’argomento scienza e ambiente si tengono dalle 17:00 i laboratori “Detective dei mari: identifica la plastica e salva le nostre acque”, “La storia della plastica: dal frammento al suo destino”, “I custodi dell’aria: il viaggio segreto della CO2” e “L’arte svelata: la scienza dietro il restauro”. Per la fascia d’età dagli 11 anni in su, sul tema ambiente e costa è in programma dalle 16:00 l’iniziativa “La scienza in bicicletta – Acqua, pinete e costa: pedalando tra lagune e ambienti umidi fino al mare.”

Sempre per tutte le età, per l’argomento ambiente, mare e cinema, avanzano da Unibo, “sono previsti il tour “Alla scoperta dei laboratori di scienze” dalle 19:00 alle 20:00 e il cineforum “La scienza al cinema: corti, ricerca e ambiente” dalle 20:00 alle 21:00. Infine, per l’ambito beni culturali e tecnologie digitali, alle 18:30 si svolge l’attività “L’AI e le scienze digitali per il Mausoleo di Teodorico”. Tutte le proposte sono prenotabili sul sito della Notte. Nella sede di Marina di Ravenna, l’offerta è aperta a tutte le età e concentrata sul tema dell’innovazione tecnologica, della salute e della sicurezza sul lavoro con l’evento “La sicurezza prima di tutto: ricerca e innovazione per la salute, il lavoro e la vita quotidiana, che prende il via dalle 18:00 con visita guidata ai laboratori programmata dalle 18:30″.

GLI APPUNTAMENTI A FAENZA