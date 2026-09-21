Un anno dopo il primo sciopero per la Palestina, a Ravenna una nuova assemblea contro il transito di armi dal porto di Ravenna

Un anno dopo il primo sciopero per la Palestina, a Ravenna si torna a discutere di guerra, traffico di armi e ruolo del porto. Martedì 22 settembre, alle 18 alla sala Ragazzini di largo Firenze, USB Emilia-Romagna convoca un’assemblea pubblica aperta a lavoratrici e lavoratori, studenti, sindacati, comitati e associazioni antimilitariste e pacifiste.

Una data scelta non casualmente, spiegano gli organizzatori, perché coincide con l’anniversario della mobilitazione dello scorso anno. E arriva in un momento in cui la questione del transito di materiale d’armamento dal porto di Ravenna è tornata al centro dell’attenzione anche sul piano giudiziario.

Il riferimento è alla battaglia avviata dalla giornalista Linda Maggiori, insieme all’avvocato Andrea Maestri, per ottenere dall’Agenzia delle Dogane i dati relativi al transito di materiali d’armamento. Dopo la decisione del TAR dell’Emilia-Romagna dello scorso luglio, l’Agenzia ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, motivando la necessità di mantenere riservati i dati richiamando la “rilevanza militare” del porto ravennate e ragioni di sicurezza nazionale.

È su questo nodo – trasparenza sui traffici, lavoro portuale e opposizione al transito di materiale bellico – che l’assemblea del 22 settembre vuole riaprire il confronto cittadino.