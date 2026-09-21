Un anno dopo il primo sciopero per la Palestina, a Ravenna una nuova assemblea contro il transito di armi dal porto di Ravenna
Un anno dopo il primo sciopero per la Palestina, a Ravenna si torna a discutere di guerra, traffico di armi e ruolo del porto. Martedì 22 settembre, alle 18 alla sala Ragazzini di largo Firenze, USB Emilia-Romagna convoca un’assemblea pubblica aperta a lavoratrici e lavoratori, studenti, sindacati, comitati e associazioni antimilitariste e pacifiste.
Una data scelta non casualmente, spiegano gli organizzatori, perché coincide con l’anniversario della mobilitazione dello scorso anno. E arriva in un momento in cui la questione del transito di materiale d’armamento dal porto di Ravenna è tornata al centro dell’attenzione anche sul piano giudiziario.
Il riferimento è alla battaglia avviata dalla giornalista Linda Maggiori, insieme all’avvocato Andrea Maestri, per ottenere dall’Agenzia delle Dogane i dati relativi al transito di materiali d’armamento. Dopo la decisione del TAR dell’Emilia-Romagna dello scorso luglio, l’Agenzia ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, motivando la necessità di mantenere riservati i dati richiamando la “rilevanza militare” del porto ravennate e ragioni di sicurezza nazionale.
È su questo nodo – trasparenza sui traffici, lavoro portuale e opposizione al transito di materiale bellico – che l’assemblea del 22 settembre vuole riaprire il confronto cittadino.
Il sindacato annuncia inoltre una nuova giornata di sciopero internazionale dei porti contro il traffico di armi per il prossimo 30 ottobre.