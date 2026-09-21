Lavori per la bonifica da radici. A breve intervento in Via Doberdò
21 settembre 2026 | 15:00
Inizieranno entro la prima settimana di ottobre i lavori di manutenzione straordinaria di via Doberdò che presenta diversi tratti danneggiati dalle radici degli alberi che costeggiano un lato della strada.
“In particolare – spiegano dall’Amministrazione – l’intervento, che riguarda il tratto tra via Palmanova a via Fogliano e interessa le radici di circa 37 pini, prevede la ricostruzione del pacchetto stradale e del marciapiede, il rifacimento della segnaletica orizzontale, preservando l’integrità degli alberi”.
L’impegno economico è di 200mila euro.