Carabinieri di Faenza, il nuovo comandante Marco Kowalsky incontra il sindaco Massimo Isola

Primo incontro istituzionale in municipio a Faenza per il capitano Marco Kowalsky, nuovo comandante della Compagnia Carabinieri della città. Nella mattinata di oggi, martedì 22 settembre, l’ufficiale è stato ricevuto dal sindaco Massimo Isola, insieme all’assessore con delega alla Sicurezza Luca Ortolani e al comandante della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina Giovanni Favaretto.

Kowalsky, insediatosi nei giorni scorsi alla guida della Compagnia manfreda, ha avuto così un primo momento di confronto con l’amministrazione comunale. Durante il colloquio sono state illustrate le principali caratteristiche e specificità del territorio faentino, con particolare attenzione alla collaborazione tra Comune, Polizia Locale e Carabinieri nelle attività di controllo del territorio e tutela dell’ordine pubblico.