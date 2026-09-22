Caro carburante, sbloccato il credito d’imposta per la pesca: accolte 1.937 domande

Via libera al credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina destinato alle imprese della pesca, una delle misure sollecitate al Governo dalle marinerie e dai Comuni della costa emiliano-romagnola per fronteggiare il caro carburante. Il decreto pubblicato dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ammette 1.937 istanze, per un importo complessivo di quasi 7 milioni di euro, riconoscendo l’aliquota massima prevista, pari al 20% delle spese sostenute.

Lo sblocco viene accolto positivamente dalla Regione Emilia-Romagna, che chiede ora di procedere rapidamente con l’altro punto avanzato dai territori: l’apertura di un tavolo di confronto con il Governo per individuare interventi capaci di andare oltre le misure emergenziali.

«Accogliamo positivamente lo sblocco del credito d’imposta sul carburante, una misura attesa dalle imprese della pesca e richiesta anche dalle marinerie e dai Comuni della costa emiliano-romagnola. È una risposta importante a una difficoltà che incide direttamente sui costi, sulla competitività delle imprese e sul lavoro. Ora è necessario fare il passo successivo e convocare rapidamente il tavolo di confronto chiesto dai territori, perché accanto agli interventi immediati servono risposte strutturali e di lungo periodo», afferma l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca Alessio Mammi.

La pubblicazione del decreto arriva dopo la richiesta presentata al Governo dalle marinerie e dai Comuni della costa dell’Emilia-Romagna, che proprio ieri avevano indicato tra le priorità sia lo sblocco del credito d’imposta sia l’apertura di un confronto sul caro gasolio.

Oggi Mammi ha incontrato a Cesenatico operatori e rappresentanti delle marinerie, ribadendo il sostegno della Regione alle imprese e la necessità di intervenire rapidamente non soltanto sull’aumento del costo del carburante, ma anche sulle altre difficoltà che stanno interessando il comparto.