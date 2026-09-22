Caro carburanti, CNA Fita scrive al Governo: a Ravenna coinvolte circa 200 imprese di taxi e NCC

Il caro carburanti continua a pesare sui conti delle imprese del trasporto pubblico non di linea e CNA Fita chiede al Governo interventi specifici per taxi e noleggio con conducente. Le richieste sono state inviate al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e al ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti con due lettere firmate dai presidenti nazionali di CNA Fita Taxi, Riccardo Carboni, e CNA Fita NCC Auto, Simone Magellano.

Secondo CNA, il taglio delle accise deciso dal Governo, pur giudicato necessario, avrebbe compensato solo in parte l’aumento dei prezzi alla pompa. A Ravenna sono circa 55 le imprese del servizio taxi e 150 quelle di noleggio con conducente rimaste escluse dal credito d’imposta straordinario contro il caro carburanti. A livello nazionale, riferisce l’associazione, il problema interessa oltre 24mila titolari di licenze taxi e più di 17mila titolari di autorizzazioni NCC.

Per CNA Fita occorre quindi concentrare gli interventi sulle attività nelle quali benzina e gasolio rappresentano un fattore produttivo essenziale e una delle principali voci di costo, superando la logica delle misure generalizzate.

I presidenti provinciali di Ravenna di CNA Taxi, Fabio Ambrogetti, e CNA NCC, Franco Roverelli, indicano innanzitutto due richieste comuni: un contributo straordinario una tantum, che permetta di recuperare almeno parte dei maggiori costi sostenuti nei mesi passati, e il rinnovo di uno specifico ecobonus per la rottamazione e la sostituzione dei veicoli, incentivando l’acquisto di mezzi elettrici, ibridi o comunque a basse emissioni.

Accanto a queste misure, CNA propone interventi differenziati per le due categorie. Per i taxi, soggetti a tariffazione amministrata, viene chiesta una revisione dei criteri con cui viene calcolato il credito d’imposta ordinario: non più quantità forfettarie determinate in base alla densità demografica del Comune e ai giorni di servizio, ma litri di carburante effettivamente acquistati e documentati fiscalmente.

CNA Fita Taxi propone inoltre di inserire nella legge quadro sul trasporto pubblico non di linea un supplemento tariffario temporaneo e automatico, il cosiddetto fuel surcharge, che scatterebbe al superamento di una soglia prestabilita del prezzo del carburante. L’obiettivo indicato dall’associazione è evitare che aumenti eccezionali dei costi compromettano la sostenibilità economica di servizi effettuati a tariffa pubblica.

Per le imprese di NCC Auto, invece, CNA concentra l’attenzione sui contratti stipulati prima della crisi energetica. Diverse aziende, spiega l’associazione, starebbero ancora effettuando servizi sulla base di corrispettivi concordati quando i carburanti costavano sensibilmente meno, senza poter adeguare i prezzi durante l’esecuzione del contratto. Da qui la richiesta di un credito d’imposta dedicato, che possa compensare almeno in parte l’impossibilità di rivedere i corrispettivi.