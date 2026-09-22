Caro gasolio, si sblocca il credito d’imposta per la pesca. Legacoop: “Un atto importante”

Legacoop Romagna e Legacoop Estense prendono atto con soddisfazione della pubblicazione da parte del Masaf del decreto con il quale vengono individuate le modalità di attuazione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ittiche.

«Si tratta di un atto importante – commentano i presidenti delle due associazioni, Paolo Lucchi e Paolo Barbieri – che fa seguito all’iniziativa congiunta delle cooperative associate a Legacoop Romagna e Legacoop Estense, insieme ai Comuni della costa dell’Emilia Romagna (Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cesenatico, Cervia, Goro, Ravenna, Rimini, ai quali si sono aggiunti i Comuni di Comacchio e Misano Adriatico), per sbloccare la situazione di stallo che ha impedito fino ad oggi alle imprese del settore di usufruire di un beneficio vitale in questa fase complessa. Un provvedimento che denota attenzione ed ascolto da parte del Ministro Lollobrigida, destinatario della richiesta da parte di Comuni, cooperative e pescatori».