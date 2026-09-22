Concorso OSS, FP CGIL Romagna organizza cinque giornate di preparazione alle prove

Cinque giornate di approfondimento con docenti esperti per preparare candidate e candidati al concorso per Operatore Socio Sanitario (OSS) a tempo indeterminato. A organizzare il percorso è FP CGIL Romagna, che mette a disposizione una serie di incontri dedicati alle principali materie previste dalle prove concorsuali del bando, chiuso lo scorso 10 settembre.

L’obiettivo è accompagnare i partecipanti nelle diverse fasi della selezione, approfondendo sia gli aspetti teorici sia quelli professionali richiesti e fornendo indicazioni utili per affrontare le prove con maggiore preparazione e consapevolezza.

«La formazione e la preparazione rappresentano strumenti fondamentali per affrontare un concorso pubblico – sottolinea FP CGIL Romagna – e come organizzazione sindacale vogliamo essere al fianco di chi aspira a entrare nel Servizio sanitario pubblico, offrendo un supporto concreto in un momento importante per il proprio percorso professionale».

Per il sindacato, il concorso assume particolare importanza anche alla luce della carenza di personale che da anni interessa il Servizio sanitario nazionale e, in particolare, AUSL Romagna nei diversi ambiti territoriali. Una situazione che, secondo FP CGIL, si traduce nella difficoltà di coprire i turni, nell’aumento dei carichi di lavoro e in criticità nel garantire pienamente i servizi, con conseguenze sia sul personale sia sulla qualità dell’assistenza ai cittadini.

L’assunzione di nuovi operatori viene quindi indicata come uno degli strumenti necessari per rafforzare la sanità pubblica, rendere più sostenibili ed efficienti i servizi e migliorare le condizioni di lavoro del personale già impegnato nel sistema sanitario.

«Avere indetto il concorso OSS è importante, ma rappresenta solo un punto di partenza – prosegue FP CGIL Romagna – Serve concretizzare le assunzioni al più presto e rivedere il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per mettere a terra un progetto concreto di rafforzamento di tutte le professionalità (sanitari, sociosanitari, tecnici e amministrativi): occorre investire sul personale, programmare nuove assunzioni e affrontare in maniera strutturale le carenze degli organici. La tenuta del Servizio sanitario pubblico passa necessariamente dalla valorizzazione di chi ci lavora e dalla capacità di garantire nuove opportunità occupazionali».