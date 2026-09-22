Dalla regione di Kharkiv alla Riviera, 36 bambini ucraini accolti in Emilia-Romagna

Un periodo lontano dalla guerra, tra accoglienza, attività ricreative, assistenza sanitaria e occasioni per conoscere il territorio. È quello che stanno vivendo in Emilia-Romagna 36 bambine e bambini provenienti dalla regione ucraina di Kharkiv, arrivati in Riviera grazie al progetto promosso dalla Regione e realizzato dalla Fondazione Aiutiamoli a vivere – Comitato regionale Emilia-Romagna.

Per il terzo anno consecutivo l’iniziativa offre ai minori, alcuni dei quali hanno familiari coinvolti nel conflitto o hanno dovuto affrontare la perdita di persone care, un soggiorno fatto di sport, giochi, visite e incontri con le comunità locali. Un’esperienza che rafforza anche il rapporto di collaborazione avviato nel 2023 tra Emilia-Romagna e regione di Kharkiv.

Accanto alle attività ricreative, il progetto dedica particolare attenzione alla salute: ai bambini vengono garantiti l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, il tesserino sanitario e le visite pediatriche, con i relativi costi sostenuti dalla Regione.

Giunta alla terza edizione dopo le esperienze del 2024 e del 2025, l’iniziativa nasce nell’ambito dell’intesa di collaborazione sottoscritta nel maggio 2023 dalla Regione Emilia-Romagna e dal Consiglio regionale di Kharkiv, con l’obiettivo di favorire la crescita economica e sociale, sostenibile e inclusiva dei rispettivi territori e promuovere valori e principi condivisi, a partire dalla pace, dalla democrazia, dai diritti umani e dalle libertà fondamentali

Nella mattina del 22 settembre le bambine e i bambini, assieme alle loro accompagnatrici, sono stati ricevuti nella sede della Regione, a Bologna, dal presidente Michele de Pascale, insieme all’ambasciatore della Repubblica di Ucraina in Italia, Ihor Brusylo, al delegato del presidente della Giunta per la Cooperazione internazionale, Luca Rizzo Nervo, e al presidente della Fondazione Aiutiamoli a vivere, Fabrizio Pacifici.

Al termine dell’incontro con i bambini, il presidente de Pascale ha ricevuto l’ambasciatore Brusylo per un colloquio bilaterale dedicato alla situazione in Ucraina e al rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra l’Emilia-Romagna e la regione di Kharkiv. Un confronto che ha riguardato anche le iniziative di solidarietà e cooperazione portate avanti dalla Regione dall’inizio della guerra e le prospettive future dell’Intesa sottoscritta nel 2023, nata anche per accompagnare, quando le condizioni lo consentiranno, il percorso di ricostruzione dell’Ucraina. Tra gli ambiti di collaborazione previsti dall’accordo: sviluppo economico e industriale, infrastrutture e trasporti, ricerca e tecnologie digitali, transizione ecologica, agricoltura, cultura e cooperazione allo sviluppo.

“Accogliere queste bambine e questi bambini nella sede della Regione è un momento che ci emoziona e, nello stesso tempo, ci richiama alle nostre responsabilità- afferma il presidente de Pascale-. Nessuna bambina e nessun bambino dovrebbe conoscere il rumore delle bombe, perdere una persona cara o crescere con la paura che la guerra possa portargli via la casa, la scuola, la quotidianità. Questo progetto dà un significato concreto alla solidarietà e alla vicinanza che, come Emilia-Romagna, abbiamo scelto di esprimere alla popolazione ucraina fin dall’inizio del conflitto. In questi giorni queste ragazze e questi ragazzi hanno l’opportunità di conoscere il nostro territorio, incontrare le nostre comunità, giocare e stare insieme. Ma non possiamo dimenticare che il loro diritto più grande resta quello di poter crescere liberi e in pace nel proprio Paese”.

“L’Emilia-Romagna è e continuerà a stare al fianco del popolo ucraino, sostenendo il suo diritto alla libertà e all’indipendenza e la prospettiva di una pace possibile, giusta e duratura- sottolinea il presidente-. Ringrazio l’ambasciatore Brusylo, il Consiglio regionale di Kharkiv, la Fondazione Aiutiamoli a vivere, le accompagnatrici, le mediatrici e i mediatori culturali e tutte le persone che hanno reso possibile questa esperienza, per il terzo anno consecutivo. E a questi bambini diciamo con semplicità: qui siete tra amici e sarete sempre i benvenuti”.

Il progetto