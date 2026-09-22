“Donna on the job”, la prevenzione cardiovascolare entra nei luoghi di lavoro della Bassa Romagna

Portare la prevenzione cardiovascolare direttamente nei luoghi di lavoro, offrendo alle donne la possibilità di controllare gratuitamente i principali fattori di rischio. È l’obiettivo di “Donna on the job”, il progetto rivolto alle lavoratrici tra i 40 e i 65 anni che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i nove Comuni del territorio hanno scelto di promuovere tra dipendenti e amministratrici.

Una nuova giornata del percorso si è svolta martedì 22 settembre nella sede dell’Area Risorse umane dell’Unione, proseguendo un’attività avviata nei mesi scorsi e destinata a continuare con ulteriori appuntamenti nelle prossime settimane.

Durante gli incontri, il personale medico e infermieristico della Cardiologia dell’ospedale di Lugo effettua gratuitamente una valutazione individuale del rischio cardiovascolare. Il controllo, della durata di circa 15 minuti e su base volontaria, comprende elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa, valutazione degli esami del sangue e una consulenza sui corretti stili di vita, accompagnata dalla consegna di materiale informativo. Le partecipanti possono inoltre portare, se disponibili, gli ultimi esami del colesterolo.

Il progetto, sostenuto e organizzato da Confartigianato Imprese Ravenna, nasce da un’idea della dottoressa Giulia Ricci Lucchi, direttrice della Cardiologia dell’ospedale Umberto I di Lugo, con l’intento di portare la medicina di genere e la prevenzione cardiovascolare femminile fuori dagli ambulatori e nella quotidianità lavorativa.

«Con questa iniziativa l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna conferma il proprio impegno nel promuovere il benessere delle proprie dipendenti e amministratrici – sottolinea la presidente dell’Unione Elena Zannoni -, nella convinzione che la prevenzione, quando entra a far parte della quotidianità lavorativa, diventi uno strumento concreto di cura e di attenzione verso le persone».

Anche Emanuela Bacchilega, presidente di Confartigianato, sottolinea il valore dell’iniziativa: «Confartigianato sostiene le pari opportunità come condizione per il benessere e lo sviluppo delle nostre comunità. Per questo siamo felici di aver sostenuto il progetto di medicina di genere della dottoressa Ricci Lucchi, apprezzato dalle maestranze delle nostre imprese, ma anche dalle amministratrici e dal personale femminile dei nostri Comuni e dall’Unione della Bassa Romagna».