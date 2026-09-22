Eni cent’anni di energia: al Museo Classis Ravenna un incontro e una mostra per il secolo di storia del colosso energetico

Al Museo Classis di Ravenna si è tenuto oggi 22 settembre l’evento celebrativo dei cento anni di ENI “Cento Anni di Energia”, che anche attraverso una mostra – allestita al primo piano del museo – ripercorre il secolo di vita della grande azienda energetica.

Il 3 aprile del 1926 – cento anni fa – il governo fascista di Benito Mussolini, infatti, sanciva la costituzione dell’AGIP Azienda Generale Italiana Petroli, per dare al paese un’industria petrolifera nazionale come tutte le maggiori potenze dell’epoca. La vita di AGIP fu all’inizio stentata. Solo verso la fine degli anni Trenta abbiamo le prime scoperte di giacimenti nella Pianura Padana. Lo scoppio della seconda guerra mondiale determina una crisi nello sviluppo delle attività, che prendono impulso solo nel dopoguerra, sotto la guida di Entico Mattei, grande protagonista dell’industria petrolifera ed energetica nazionale.

Fra l’altro, proprio Mattei nominato nel 1945 commissario dell’ente, si rifiutò di liquidare l’AGIP e ben presto (nel 1953) diede vita all’ENI Ente Nazionale Idrocarburi (che incorporò AGIP) intessendo rapporti con i principali paesi produttori di petrolio, facendo crescere una politica petrolifera autonoma dalle grandi compagnie del petrolio anglosassoni. Questa politica indipendente non si esclude sia stata anche la causa della prematura scomparsa di Mattei, nel misterioso incidente di Bascapè del 1962.

Dopo la scoperta nel 1952 di giacimenti di gas in Adriatico, nel 1958 viene fondata l’ANIC a Ravenna, il grande polo industriale chimico ed energetico inaugurato dallo stesso Enrico Mattei.

Il resto è storia più recente, che ha segnato per tanti anni la storia dell’Italia e anche di Ravenna, che abbiamo raccontato anche noi su queste pagine online. A partire dai più recenti progetti innovativi di ENI come quello dell’impianto di cattura e stoccaggio di CO2, sfruttando i giacimenti esauriti di gas in Adriatico. Nel 2024 è partito il progetto pilota con una capacità di 25mila tonnellate annue che ha superato la prova. Adesso ENI è passata alla fase 2, con un progetto che punta alla cattura e stoccaggio di 4 milioni di tonnellate annue di CO2 entro il 2030.

All’evento ENI ha portato i saluti il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, che ha sottolineato come ENI non potesse scegliere un luogo simbolico migliore rispetto al Museo Classis della città e del territorio per sottolineare i suoi legami con la storia di Ravenna. Grazie ad ENI e insieme ad ENI Ravenna è diventata un grande distretto energetico nazionale, con un ruolo essenziale per l’Italia, ha detto il sindaco.