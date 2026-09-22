Fattore R, decima edizione a Rimini: imprese, sindaci ed economisti discutono il futuro della Romagna. Alessandro Barattoni tra gli ospiti

La Romagna prova a ragionare sempre più come un’unica grande area economica e urbana, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, imprese, economisti e associazioni di categoria. È il filo conduttore della decima edizione di Fattore R – Romagna Economic Forum, in programma venerdì 23 ottobre, dalle 9, al Teatro degli Atti di Rimini, quest’anno dedicata al tema “Romagna, super area economica e urbana”.

Il Forum arriva al traguardo dei dieci anni dopo avere ospitato, nelle precedenti edizioni, quattro Premi Nobel per l’economia, una ventina tra i principali economisti del panorama internazionale e oltre 200 testimonianze di imprese del territorio. Al centro dell’edizione 2026 ci saranno in particolare innovazione, tecnologia, start-up, ricerca e turismo del futuro, con l’obiettivo di mettere a confronto esperienze e strategie per lo sviluppo della Romagna.

Tra gli ospiti annunciati figurano Lorenzo Bini Smaghi, economista della Banca d’Italia dal 1983 al 1994 e già membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale europea dal 2005 al 2011, Antonio Patuelli, presidente dell’ABI, e Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia ICE.

Uno dei momenti centrali della mattinata sarà il confronto tra i sindaci delle quattro principali città romagnole: Alessandro Barattoni per Ravenna, Enzo Lattuca per Cesena, Jamil Sadegholvaad per Rimini e Gianluca Zattini per Forlì. A introdurre e stimolare i temi del Forum saranno inoltre i presidenti dei due enti camerali, Carlo Battistini, della Camera di commercio della Romagna, e Giorgio Guberti, della Camera di commercio Ferrara-Ravenna.

Il programma comprenderà anche una tavola rotonda con protagonisti del mondo imprenditoriale romagnolo, mentre alcuni contributi video porteranno al Forum esperienze d’impresa provenienti dai diversi territori. BPER Banca dedicherà invece un approfondimento all’orizzonte bancario. A moderare l’intera giornata sarà il giornalista Rai Gianluca Semprini, mentre le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. L’incarico regionale di de Pascale è confermato dalle fonti istituzionali della Regione. (Trasparenza Emilia-Romagna)

Fattore R è promosso da Regione Emilia-Romagna, Camera di commercio della Romagna, Camera di commercio Ferrara Ravenna e Cesena Fiera, con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali dell’area romagnola. Business partner è BPER Banca.

Il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla – che ha la delega allo Sviluppo economico – lega il decennale del Forum alla necessità di rafforzare la capacità della Romagna di lavorare come sistema. (Regione Emilia-Romagna) «Fattore R celebra i suoi primi 10 anni, un traguardo importante che testimonia la capacità di questo territorio di fare rete, dialogare, leggere il cambiamento e condividere un’idea di futuro. Quest’anno l’incontro arriva a poche settimane dalla firma del nuovo Patto per il Lavoro, il Clima e l’Economia sociale, il documento strategico che questa Regione ha discusso con tutti gli stakeholder territoriali. Per questo guardiamo con grande attenzione all’elaborazione, alle idee, alle esperienze che Fattore R saprà portare all’attenzione. Oggi la sfida è fare ancora più sistema per reggere di fronte alle grandi sfide del cambiamento. Innovazione, ricerca, nuove tecnologie e competenze sono decisive per accompagnare le trasformazioni in corso, così come lo è un turismo capace di evolvere e creare sempre più valore per il territorio. La Romagna ha una forte identità, una grande capacità di innovare e una vocazione internazionale che dobbiamo continuare a valorizzare. Favorire il dialogo fra istituzioni, parti sociali, imprese, mondo della ricerca e del sapere e comunità, come fa Fattore R, significa lavorare per rafforzare e rendere questo territorio sempre più competitivo e attrattivo, e creare lavoro di qualità». Il nuovo Patto citato da Colla è stato firmato l’8 settembre. (Regione Emilia-Romagna)

Per il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, la decima edizione rappresenta anche l’occasione per fare un bilancio del percorso compiuto. «La decima edizione di Fattore R fa anche da simbolico bilancio di un’iniziativa che ha dato e dà gambe e teoria alla visione concreta di un territorio così particolare. Quasi banale ribadire come proprio la Romagna sia il laboratorio di alcuni progetti ‘sovracampanili’, ormai assurti a best practices nazionali e internazionali. Questa permanente ‘ambizione concreta’ mira ancora più oggi a misurarsi con le nuove, gigantesche sfide che pone il mondo. Fattore R, quindi, rappresenta quello spazio aperto di confronto e discussione in cui la Romagna misura e si misura con queste sfide, non sottraendosi, anzi avendo la consapevolezza di poterle di nuovo vincerle». Sadegholvaad è attualmente sindaco di Rimini. (Comune di Rimini)

Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, sottolinea invece il ruolo del Forum per il sistema produttivo: «Fattore R si conferma un momento fondamentale per la programmazione e le strategie di investimento e di innovazione che le imprese devono affrontare, oltre che per la visione economica della nostra comunità. I contributi di dati, interventi, linee di lavoro, comprensione degli scenari e benchmark di casi di imprese del territorio, inoltre, accrescono il senso di comunità imprenditoriale di un sistema capace di competere sui mercati, ma ancorato a una solida base di economia sociale. Le Camere di commercio sostengono questo presidio di dialogo della comunità economica romagnola; siamo convinti che la capacità di fare rete tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca sia la chiave fondamentale verso la transizione digitale e sostenibile».

Sul ruolo dei dati e dell’intelligenza artificiale si concentra Mauro Giannattasio, segretario generale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna: «Stiamo vivendo una rivoluzione che comporta sfide epocali, tra cui la capacità di trasformare il grande patrimonio di dati in valore d’impresa, sfruttando e governando al meglio le potenzialità dell’Intelligenza artificiale. Oggi, i dati sono un patrimonio dal quale dipendono la competitività e la resilienza del nostro sistema produttivo. Sono molto di più di una risorsa: sono il motore dell’innovazione e della sostenibilità nel lungo periodo. E allora le parole d’ordine che devono guidare la nostra azione sono ‘condivisione’ e ‘aggregazione’ dei dati: per anticipare i cambiamenti, per ottimizzare i processi e per rispondere con agilità alle crisi. In una fase così cruciale, avere un luogo come Fattore R dove istituzioni, organizzazioni imprenditoriali e imprese possano riflettere sul futuro e delineare strategie in un’ottica di condivisione e di comunità è ancor più fondamentale».

Per Lorenzo Tersi, consigliere delegato di Cesena Fiera, «In questo decennio, Fattore R si è consolidato come il punto di riferimento nel confronto tra istituzioni, imprese, associazioni di categoria e mondo accademico, favorendo una visione sistemica e coesa della Romagna. Questa decima edizione non si limita a celebrare una storia di successo condiviso, ma rinnova con maggior vigore la propria missione originaria: essere un catalizzatore di crescita, innovazione e attrattività territoriale. In una fase storica complessa, caratterizzata da repentine trasformazioni economiche, tecnologiche e sostenibili, il Forum riafferma il valore della rete e del dialogo strategico per affrontare le sfide della competitività e dello sviluppo futuro».

A sottolineare il legame con il sistema economico locale è infine Cecilia Bavera di BPER Banca: «BPER è orgogliosa di affiancare anche quest’anno Fattore R, un appuntamento che nel tempo è diventato un punto di riferimento per il confronto tra imprese, istituzioni e associazioni del territorio. La Romagna rappresenta per noi un’area di grande valore economico e sociale, alla quale siamo storicamente vicini attraverso una presenza capillare e un impegno costante a sostegno di famiglie, imprese e comunità. Crediamo che occasioni come questa siano fondamentali per condividere idee, costruire relazioni e individuare insieme le migliori opportunità di crescita per il territorio».