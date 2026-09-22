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Mingozzi del Pri: “Crescono le matricole universitarie, grazie all’impegno dei ravennati”

22 settembre 2026 | 17:01
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di R. R.

R. R.

Mingozzi del Pri: &#8220;Crescono le matricole universitarie, grazie all&#8217;impegno dei ravennati&#8221;
Giannantonio Mingozzi

“Sia Giurisprudenza che Beni Culturali hanno sottolineato, lo scorso lunedì, il dato molto positivo di una crescita considerevole (seppure parziale, dal momento che le iscrizioni si chiudono a fine mese
con possibilità di recupero con mora fino a novembre) di dimensioni tali che confermano ulteriormente come Ravenna sia ormai a tutti gli effetti quella Città Universitaria che in tanti ci siamo augurati” afferma Giannantonio Mingozzi per il PRI. “La Magistrale di Giurisprudenza quasi raddoppia e passa dalle 75 del ’24 alle 140 di oggi, ancora provvisorie; Beni Culturali ne conta oggi 150, comprensivi dei fuori sede, in sensibile aumento; se aggiungiamo Medicina e Chirurgia che a Ravenna è già oltre le cento immatricolazioni, abbiamo un quadro, che si completerà con Scienze Ambientali ed Ingegneria, che dimostra quanto la strada della affidabilità, qualità e rapporto con le imprese delle opzioni di studio ravennati sia sempre più frequentata e si appresta a superare quota 5000 studenti nell’insieme dei corsi”.

“Abbiamo detto più volte che la disponibilità delle famiglie per i posti letto è sempre più gradita, il loro costo tra i più abbordabili di tutte le sedi d’Ateneo emiliano-romagnole, le opportunità di stages, master ed inserimenti lavorativi, a partire dal porto, sempre più frequente e infine l’apertura ormai imminente del nuovo studentato con 120 posti letto e diversi servizi, nonchè della nuova mensa in centro città sono un ulteriore sostegno ad una vocazione all’ospitalità accademica che i ravennati dimostrano di gradire ben ricambiati dagli studenti stessi”.

“Ci fa piacere, conclude l’esponente dell’Edera, che merito di tanta parte di questi risultati sia dovuto all’impegno di Flaminia, di Comune e Provincia, al gruppo Cassa e rispettiva Fondazione, alla Camera di Commercio, a Confindustra ed alle tante organizzazioni economiche e istituti che da oltre 30 anni si impegnano per raggiungere quei risultati, considerati in avvio quasi impossibili”.