Mingozzi del Pri: “Crescono le matricole universitarie, grazie all’impegno dei ravennati”

“Sia Giurisprudenza che Beni Culturali hanno sottolineato, lo scorso lunedì, il dato molto positivo di una crescita considerevole (seppure parziale, dal momento che le iscrizioni si chiudono a fine mese

con possibilità di recupero con mora fino a novembre) di dimensioni tali che confermano ulteriormente come Ravenna sia ormai a tutti gli effetti quella Città Universitaria che in tanti ci siamo augurati” afferma Giannantonio Mingozzi per il PRI. “La Magistrale di Giurisprudenza quasi raddoppia e passa dalle 75 del ’24 alle 140 di oggi, ancora provvisorie; Beni Culturali ne conta oggi 150, comprensivi dei fuori sede, in sensibile aumento; se aggiungiamo Medicina e Chirurgia che a Ravenna è già oltre le cento immatricolazioni, abbiamo un quadro, che si completerà con Scienze Ambientali ed Ingegneria, che dimostra quanto la strada della affidabilità, qualità e rapporto con le imprese delle opzioni di studio ravennati sia sempre più frequentata e si appresta a superare quota 5000 studenti nell’insieme dei corsi”.