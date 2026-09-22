Mingozzi del Pri: “Crescono le matricole universitarie, grazie all’impegno dei ravennati”
“Sia Giurisprudenza che Beni Culturali hanno sottolineato, lo scorso lunedì, il dato molto positivo di una crescita considerevole (seppure parziale, dal momento che le iscrizioni si chiudono a fine mese
con possibilità di recupero con mora fino a novembre) di dimensioni tali che confermano ulteriormente come Ravenna sia ormai a tutti gli effetti quella Città Universitaria che in tanti ci siamo augurati” afferma Giannantonio Mingozzi per il PRI. “La Magistrale di Giurisprudenza quasi raddoppia e passa dalle 75 del ’24 alle 140 di oggi, ancora provvisorie; Beni Culturali ne conta oggi 150, comprensivi dei fuori sede, in sensibile aumento; se aggiungiamo Medicina e Chirurgia che a Ravenna è già oltre le cento immatricolazioni, abbiamo un quadro, che si completerà con Scienze Ambientali ed Ingegneria, che dimostra quanto la strada della affidabilità, qualità e rapporto con le imprese delle opzioni di studio ravennati sia sempre più frequentata e si appresta a superare quota 5000 studenti nell’insieme dei corsi”.
“Abbiamo detto più volte che la disponibilità delle famiglie per i posti letto è sempre più gradita, il loro costo tra i più abbordabili di tutte le sedi d’Ateneo emiliano-romagnole, le opportunità di stages, master ed inserimenti lavorativi, a partire dal porto, sempre più frequente e infine l’apertura ormai imminente del nuovo studentato con 120 posti letto e diversi servizi, nonchè della nuova mensa in centro città sono un ulteriore sostegno ad una vocazione all’ospitalità accademica che i ravennati dimostrano di gradire ben ricambiati dagli studenti stessi”.
“Ci fa piacere, conclude l’esponente dell’Edera, che merito di tanta parte di questi risultati sia dovuto all’impegno di Flaminia, di Comune e Provincia, al gruppo Cassa e rispettiva Fondazione, alla Camera di Commercio, a Confindustra ed alle tante organizzazioni economiche e istituti che da oltre 30 anni si impegnano per raggiungere quei risultati, considerati in avvio quasi impossibili”.