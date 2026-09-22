Partirà da Pinarella il progetto “Cervia No Barriere”, iniziativa per l’accessibilità dei percorsi urbani e la fruibilità del territorio

Immagine di repertorio.

La qualità di un territorio si misura in primo luogo dalla sua capacità di essere fruibile da ogni cittadino, senza distinzioni e soprattutto senza ostacoli. Nasce con questo obiettivo il progetto “Cervia No Barriere”, un’iniziativa che unisce il tessuto sociale e associativo, il volontariato e l’Amministrazione comunale in un percorso condiviso di rigenerazione urbana e accessibilità.

Il progetto “Cervia No Barriere” è promosso da UILDM Delegazione di Cervia, dalla Pro Loco di Pinarella Terraeventi, dal Consiglio di Zona di Pinarella-Tagliata, in collaborazione con il Comune di Cervia, rappresentato da Samanta Farabegoli, Delegata ai Diritti Sociali. La sede operativa è la Casa del Volontariato di Cervia, che svolgerà la funzione di centro di coordinamento per l’accoglienza, la raccolta delle segnalazioni e le attività operative del gruppo di lavoro.

L’idea del progetto “Cervia No Barriere” è partire dalla località di Pinarella, per estendere prossimamente questo modello a tutto il territorio comunale.

La prima fase operativa si concentrerà sulla mappatura puntuale e sul censimento delle criticità presenti lungo i marciapiedi, i percorsi pedonali e più in generale sulle aree di transito pubblico.

Il secondo step sarà mettere a punto un percorso per procedere con la rimozione degli ostacoli fisici e comportamentali presenti negli spazi pubblici, ad esempio le situazioni di occupazione impropria o abusiva degli spazi di transito, come le esposizioni commerciali fuori norma o gli arredi urbani disallineati, che compromettono il passaggio sicuro dei pedoni, soprattutto se con ridotta mobilità o disabilità.

Il progetto mira in particolare alla promozione di una cultura civica basata sul rispetto e sul decoro degli spazi comuni, oltre che sull’incentivazione di una mobilità sostenibile e fruibile da tutti.

I promotori del progetto prevedono un ascolto attivo dei cittadini e dei turisti, attraverso la raccolta delle criticità direttamente sul campo grazie al presidio del territorio garantito da Pro Loco e Consiglio di Zona.

Fondamentale per la riuscita del progetto sarà anche l’interlocuzione istituzionale, mediante il raccordo operativo con gli uffici tecnici comunali e la Polizia Locale tramite la delega ai Diritti Sociali, per identificare e attuare gli interventi correttivi e operare le verifiche finali necessarie.

Non meno importante sarà l’azione continua di monitoraggio, per verificare l’efficacia delle azioni intraprese e garantire nel tempo gli standard di accessibilità raggiunti.

E’ possibile trovare i contatti per le segnalazioni nei canali social Facebook e Instagram di Cervia No Barriere.

Dichiarazione del Sindaco di Cervia Mirko Boschetti e della Delegata ai Diritti Sociali Samanta Farabegoli: “Il progetto “No Barriere” è un patto di civiltà per contribuire a rendere il territorio comunale a dimensione e misura di persona, dove la libertà di movimento è un diritto garantito per tutti.