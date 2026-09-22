Russi. I corsi 2026-27 dell’Università per adulti: iscrizioni aperte

A Russi prosegue la collaborazione tra il Comune e l’Università per la Formazione Permanente degli Adulti “Giovanna Bosi Maramotti” di Ravenna, con un programma vario che include corsi e conferenze che verranno svolti presso la Biblioteca comunale (via Godo Vecchia 10) e il Centro culturale polivalente (Sala Ravaglia e Sala Laghi, in via Cavour 21).

Confermati i quattro corsi di Lingua inglese, a cui si aggiungono, novità di quest’anno, il corso di Climatologia e una conferenza dedicata ai traumi dei reduci di guerra.

I corsi sono riservati ai residenti nel Comune di Russi e verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Russi, telefonando al numero 0544 587642/1 (dal lunedì al venerdì ore 8.30-13, il martedì e giovedì anche ore 14.30-18) oppure scrivendo una mail a cultura@comune.russi.ra.it.

Le iscrizioni si chiudono sei giorni prima dell’inizio dei singoli corsi.

PROGRAMMA ANNO ACCADEMICO 2026-27

CLIMATOLOGIA

Il clima tra passato, presente e futuro: dai cambiamenti agli eventi estremi anche il nostro territorio è a maggior rischio

Docente: Pierluigi Randi

I cambiamenti climatici stanno influenzando in modo sempre più evidente il nostro pianeta, con effetti significativi anche sul regime degli eventi meteorologici estremi. Ondate di calore, precipitazioni intense, alluvioni e tempeste violente stanno diventando fenomeni più frequenti e impattanti, con conseguenze rilevanti per la sicurezza, l’economia, la salute e la gestione del territorio. Il cambiamento climatico provoca o amplifica determinati fenomeni? Quanto è cambiata la percezione del rischio dopo gli eventi recenti? Si può arrivare ad un rischio zero sul nostro territorio così gravemente lesionato? A queste e altre domande si cercherà di fornire una risposta coerente con lo stato attuale e con gli scenari previsti a medio e lungo termine.

Questo viaggio nei meandri del clima si propone, inoltre, di fornire una panoramica chiara e aggiornata sulle basi scientifiche del cambiamento climatico, analizzando le dinamiche atmosferiche che influenzano l’intensificazione degli eventi estremi. Verranno illustrati strumenti e metodologie per il monitoraggio e la previsione di tali fenomeni, con un focus sulle implicazioni operative per la gestione del rischio e l’adattamento ai nuovi scenari climatici.

Il corso rappresenta un’importante occasione per arricchire le proprie conoscenze e stimolare la riflessione su uno dei temi più urgenti e rilevanti del nostro tempo.

Programma:



2 marzo 2027

1. Meteorologia e clima: due discipline interconnesse

9 marzo 2027

2. Come e in che misura il riscaldamento globale incide sugli eventi estremi

16 marzo 2027

3. Gli estremi 2023-2024 tra alluvioni e tornado: il nuovo clima è già una realtà?

23 marzo 2027

4. Scenari futuri: “adattamento” e “mitigazione” le due parole chiave

5. Quando e dove: martedì, ore 17.30 – 19.30

Sala Ravaglia c/o Centro Culturale Polivalente, Via Cavour, 21

Quota di partecipazione: 40 + 15 euro per la tessera associativa annuale.

INGLESE 2° LIVELLO

Docente: Paola Mantovani

Programma: uso dei tempi presenti; introduzione al passato e al futuro; aggettivi comparativi e superlativi. Conversazione relativa a telefono, ordinazioni al ristorante, acquisti di cibo, abiti, articoli vari, viaggi…

Il corso consiste in 10 lezioni che si terranno presso Sala Laghi (Centro culturale polivalente di via Cavour n. 21) nella giornata del sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a partire dal 3 ottobre 2026.

Il costo per la partecipazione al corso è di € 100,00 + € 15,00 per la tessera associativa annuale.

Al momento dell’iscrizione, è previsto un semplice test per i nuovi iscritti al corso per verificare il livello di preparazione.

INGLESE 3° LIVELLO AVANZATO (I PARTE)

Docente: Claudia Baruzzi

Programma: Present Perfect, Simple Past, Past Continuous a confronto. Zero Conditional e First Conditional. I modali must/have to. Conversazione relativa all’attualità, cultura e tradizione anglosassoni e viaggi.

Il corso consiste in 10 lezioni che si terranno alla Biblioteca comunale di Russi (via Godo Vecchia n. 10) nella giornata del sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a partire dal 3 ottobre 2026.

Il costo per la partecipazione al corso è di € 100,00 + € 15,00 per la tessera associativa annuale.

Al momento dell’iscrizione, è previsto un semplice test per i nuovi iscritti al corso per verificare il livello di preparazione.

INGLESE 3° LIVELLO AVANZATO (II PARTE)

Docente: Claudia Baruzzi

Programma: Past Perfect e Second/Third Conditional. I modali may/might/should/could/would. Conversazione relativa ad attualità e cultura e tradizioni anglo-sassoni e viaggi.

Il corso consiste in 10 lezioni che si terranno presso la Biblioteca comunale di Russi (via Godo Vecchia n. 10) nella giornata del sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a partire dal 16 gennaio 2027.

Il costo per la partecipazione al corso è di € 100,00 + € 15,00 per la tessera associativa annuale.

Al momento dell’iscrizione, è previsto un semplice test per i nuovi iscritti al corso per verificare il livello di preparazione.

L’INGLESE PER VIAGGIARE

Docente: Paola Mantovani

Programma: è un corso pensato per chi viaggia, per poter andare all’estero con un’indispensabile arma di sopravvivenza. Si tratta di un corso intensivo con molti giochi di ruolo, utile per imparare frasi, vocaboli e modi di dire. Per accedere al corso è necessaria una conoscenza della lingua inglese almeno di un secondo livello: è previsto un test di ammissione.

Il corso consiste in 10 lezioni che si terranno presso Sala Laghi (Centro culturale Polivalente di via Cavour n. 21) nella giornata del sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a partire dal 16 gennaio 2027.

Il costo per la partecipazione al corso è di € 100,00 + € 15,00 per la tessera associativa annuale.

Al momento dell’iscrizione, è previsto un semplice test per i nuovi iscritti al corso per verificare il livello di preparazione.

CONFERENZA

Oltre ai corsi citati sopra, è prevista la seguente conferenza:

La guerra e i reduci. Traumi del corpo e della mente

Relatore: Fulvio Zanella