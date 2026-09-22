Stadio Benelli, l’assessore Cameliani fa il punto sui lavori: 1.350 posti in più nei Distinti da gennaio, la capienza salirà a 6.293 posti

I lavori di miglioramento sismico della tribuna Distinti dello stadio Benelli dovrebbero concludersi a gennaio 2027, con il recupero di 1.350 posti che porteranno la capienza complessiva dell’impianto dagli attuali 4.943 a 6.293 spettatori. Il rifacimento del terreno di gioco è invece rinviato alla fine dell’attuale campionato, mentre l’intervento in corso sui Distinti riguarda soltanto metà della tribuna, quella verso la curva Mero.

A fare il punto sul cronoprogramma dei lavori è stato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ravenna Massimo Cameliani, rispondendo nel Consiglio comunale di oggi, martedì 22 settembre, a due question time presentati dai consiglieri Falco Caponegro e Veronica Verlicchi.

Il primo intervento portato a termine è stato quello relativo alle vecchie tribune in ferro: i lavori sono stati consegnati il 22 giugno e si sono conclusi il 22 luglio. Il 7 settembre è invece avvenuta la consegna definitiva del cantiere per il miglioramento sismico dei Distinti. Sono previsti 85 giorni di lavori, con conclusione indicata dall’amministrazione per gennaio del prossimo anno.

Cameliani ha spiegato che le tempistiche inizialmente previste sono state modificate anche per evitare interferenze con l’attività calcistica. Il cantiere dei Distinti interessa un’area interclusa al pubblico e non comporterà quindi riduzioni della capienza durante le partite. Le attività saranno sospese nelle giornate in cui si svolgeranno le competizioni sportive.

È stato invece rinviato al 2027 il rifacimento del campo da gioco, inizialmente previsto per l’estate appena trascorsa. La procedura di gara aveva registrato un rallentamento a causa di un’anomalia nella presentazione delle offerte, che l’assessore ha precisato non essere imputabile né alla stazione appaltante né al concessionario. I lavori avrebbero comunque potuto concludersi durante l’estate, ma il Ravenna FC ha chiesto di posticipare l’intervento per evitare disagi logistici e sportivi durante il campionato.

Il contratto con l’appaltatore è attualmente in fase di stipula e prevede che l’impresa possa iniziare i lavori alla conclusione della stagione calcistica. A consentire il rinvio sono state anche le condizioni del terreno di gioco dopo la manutenzione straordinaria effettuata dal Comune nell’estate 2025, che, secondo Cameliani, ha prodotto «un significativo miglioramento delle condizioni del campo, sopra le aspettative».

L’assessore ha poi ricostruito l’evoluzione della capienza del Benelli. Fino a giugno 2026 lo stadio disponeva di 4.995 posti. Da luglio il numero è sceso a 4.943 in seguito alla realizzazione, a spese del Ravenna FC, di due nuove postazioni sopraelevate per persone con disabilità nella tribuna coperta.

La capienza resterà invariata durante il cantiere. L’intervento di miglioramento sismico attualmente in corso riguarda la metà della tribuna Distinti verso la curva Mero e consentirà di recuperare 1.350 posti. Al termine dei lavori, previsto a gennaio 2027, la capienza complessiva del Benelli salirà così a 6.293 spettatori.

Per quanto riguarda il futuro del Benelli, l’assessore ha richiamato anche l’ipotesi di un nuovo stadio, più volte prospettata dalla proprietà del Ravenna FC. «Il presidente Cipriani hanno detto più volte in occasioni pubbliche che stanno valutando la possibilità di realizzare uno stadio nuovo – ha spiegato Cameliani – e noi come amministrazione comunale, come Giunta, e lo stesso sindaco abbiamo dato la disponibilità al confronto su questa ipotesi».