Teatro Walter Chiari, sipario sulla stagione 2026/2027 dopo i lavori di restauro. Sul palco Cesare Bocci, Fioretta Mari, Giuseppe Pambieri e Maria Pia Timo

Il Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia è pronto a riaprire le porte al pubblico dopo gli interventi di restauro conservativo e di rinnovo degli arredi, con una stagione 2026/2027 che mette insieme prosa classica e moderna, comicità, drammaturgia contemporanea e spettacoli per bambini, famiglie e scuole. Oltre 40 gli appuntamenti in programma, ai quali si aggiungono gli incontri con gli artisti e le tradizionali rappresentazioni in lingua vernacolare.

I lavori appena conclusi hanno interessato le crepe nel soffitto, la parete decorata a “finto marmorino”, il pavimento in legno della platea e del palcoscenico e la sostituzione delle poltroncine con nuove sedute imbottite, con l’obiettivo di conservare e valorizzare uno dei principali presidi culturali di Cervia.

La nuova stagione conferma la collaborazione tra Amministrazione comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri, con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni. Il cartellone punta anche quest’anno su linguaggi e pubblici differenti, alternando spettacoli capaci di divertire a proposte che affrontano temi sociali, familiari e contemporanei.

La Prosa, da Cesare Bocci e Vittoria Belvedere ai Promessi Sposi

Ad aprire la rassegna di Prosa, il 10 e 11 novembre, sarà Indovina chi viene a cena?, con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere nei ruoli principali e la regia di Guglielmo Ferro. La commedia, resa celebre dall’omonimo film, affronta il tema di un matrimonio misto nell’America della fine degli anni Sessanta, riportando sulla scena questioni ancora attuali in una società sempre più multietnica.

L’1 e 2 dicembre sarà la volta di Letizia va alla guerra, racconto tragicomico interpretato da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. Al centro ci sono tre donne del popolo travolte dalla guerra nella loro quotidianità e chiamate, in nome dell’amore, a cambiare le proprie vite e a compiere piccoli e grandi atti di coraggio.

Il Teatro Walter Chiari sarà poi il punto di partenza della tournée 2027 de Gli Innamorati di Carlo Goldoni, coprodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri, adattato e diretto da Roberto Valerio, vincitore per questo spettacolo del Premio Nazionale Enriquez 2026 per la regia. Dopo il periodo di allestimento e prove a Cervia, il 5 e 6 gennaio saliranno sul palco Claudio Casadio, Loredana Giordano, Valentina Carli e Leone Tarchiani, insieme a un gruppo di attori giovani e di esperienza. Da Cervia partirà quindi un tour che proseguirà fino a marzo 2027 in alcuni dei più prestigiosi palcoscenici nazionali.

La commedia goldoniana porta in scena una storia d’amore universale e ancora contemporanea, attraversata da tensioni e contraddizioni, con personaggi razionali e “borghesi” che si confrontano con figure più istintive e impulsive.

Il 3 e 4 febbraio arriveranno Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro con Le serve di Jean Genet, ancora per la regia di Guglielmo Ferro. Il dramma affronta il conflitto di classe, l’alienazione e la ricerca dell’identità.

Il 14 e 15 marzo sarà invece in scena L’ultima domenica di agosto, scritto e diretto da Fulvio Pepe e tratto da La potenza delle tenebre di Lev Tolstoj. L’ambientazione viene spostata negli anni Cinquanta, tra Emilia-Romagna e Veneto, per raccontare la vicenda di una donna disposta a tutto per un amore impossibile.

La Prosa si concluderà il 10 e 11 aprile con Giuseppe Pambieri, Paolo Triestino e Ruben Rigillo, protagonisti de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, proposto in un adattamento che attraversa il tempo mantenendo al centro i grandi interrogativi del romanzo sull’uomo e sul suo destino.

Tornano anche gli Incontri con gli Artisti, organizzati al Ridotto del Teatro in collaborazione con il Cral del Comune di Cervia: appuntamenti conviviali, a ingresso gratuito, per incontrare e dialogare con i protagonisti della stagione di Prosa.

Comicità tra linguaggio, cinque sensi e intelligenza artificiale

Tre gli appuntamenti del cartellone Comico. Il primo sarà il 10 dicembre con Alessandro Ciacci e il nuovo spettacolo Fricassea, che combina umorismo, virtuosismo linguistico, sketch e monologhi alternando registri alti e bassi.

Il 21 gennaio toccherà a Maria Pia Timo con In tutti i sensi, monologo costruito intorno a tatto, gusto, olfatto, vista e udito e al modo in cui, fin dall’infanzia, i sensi contribuiscono a costruire una percezione personale e soggettiva del mondo.

Il 12 febbraio Raffaello Tullo, già applaudito a Cervia con la Rimbamband, e Martina Salvatore porteranno sul palco AlgoRitmo. Lui e l’AI, spettacolo dedicato alle derive dell’uomo contemporaneo e al suo rapporto con le nuove tecnologie, mescolando comicità, musica, poesia, incanto, magia e ritmo.

Favole e Teatro Scuola per le giovani generazioni

Ampio spazio sarà riservato alle produzioni di Accademia Perduta destinate ai più giovani, articolate nelle rassegne Favole e Teatro Scuola.

Per Favole sono in programma storie classiche e provenienti dalla tradizione popolare, tra cui Pinocchio di Progetto g.g. e La gallinella rossa di Tanti Cosi Progetti, insieme alla scrittura originale di Re Tutto Cancella del Teatro Perdavvero.

Anche il programma rivolto alle scuole permetterà di presentare alcune delle produzioni più recenti di Accademia Perduta. Tra queste figurano Notturna, nuova creazione di Nadia Milani; Tea, super bambola a transistor della compagnia Progetto g.g., liberamente tratto da La bambola a transistor di Gianni Rodari; e Sorpresa! Un incontro senza parole del Teatro Perdavvero, rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie.

Teatri d’Inverno, tre appuntamenti con la drammaturgia contemporanea

Torna anche Teatri d’Inverno, il cartellone più giovane del Walter Chiari dedicato espressamente alla drammaturgia contemporanea. L’apertura, il 27 ottobre, sarà affidata alla prima nazionale di Dialoghi con mia madre di Santiago Carlos Oves, con Laura Curino e Francesco Gargiulo. Lo spettacolo, coprodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri e diretto da Beppe Rosso, affronta con profondità, leggerezza e ironia il rapporto tra figli e genitori nel momento delicato in cui occorre decidere dove e come assistere una persona anziana non più autosufficiente.

Il 12 gennaio Marco Sgrosso interpreterà il monologo di Alberto Savinio Emma B. Vedova Giocasta, storia di una madre che attende il ritorno del figlio dopo una lunga assenza e nei suoi confronti manifesta un attaccamento morboso, in un viaggio nella dimensione più profonda e disturbante della psiche di un genitore.

Ultimo appuntamento il 7 aprile con Tape. La registrazione di Stephen Belber, diretto da Bruno Fornasari e interpretato da Tommaso Amadio, Camilla Pistorello e Umberto Terruso. Il testo indaga i meccanismi della memoria, il bisogno di verità e la violenza sotterranea che può attraversare i rapporti affettivi.

Abbonamenti e biglietti

La campagna abbonamenti partirà con i rinnovi per Prosa, Comico e Favole, da sabato 26 settembre a giovedì 8 ottobre, domeniche escluse, dalle 10 alle 13.

I nuovi abbonamenti per Prosa, Comico e Favole potranno essere sottoscritti da sabato 10 a giovedì 15 ottobre, sempre dalle 10 alle 13. Sarà inoltre possibile effettuare nuovi abbonamenti fino al giorno di rappresentazione del primo spettacolo di ciascuna rassegna, nei giorni e negli orari di apertura della biglietteria. Non sono previsti abbonamenti per Teatri d’Inverno.

Con la formula “Plus”, al momento del rinnovo o dell’acquisto di un abbonamento a una qualsiasi rassegna della stagione 2026/2027, sarà possibile acquistare con uno sconto del 50% i biglietti dei tre spettacoli di Teatri d’Inverno.

La prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli inizierà sabato 17 ottobre dalle 10 alle 13 e proseguirà dal giorno precedente ogni rappresentazione, esclusi i festivi. Fanno eccezione gli spettacoli della rassegna Favole, per i quali la biglietteria sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 20 nei giorni di rappresentazione.

Nelle sere di spettacolo la biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio. I biglietti online su Vivaticket saranno disponibili da domenica 18 ottobre.